Економіка

13:39 15.02.2023

Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

2 хв читати
Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

Заплановане найближчим часом виведення у ремонти певних блоків атомної та теплової генерації, а також завершення паводку може призвести до дефіциту електроенергії, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас заплановано регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме "дефіцит ресурсу", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу.

Факторами відсутності дефіциту е/е, що фіксується останні чотири дні, він назвав потепління, збільшення виробництва ВДЕ, запуск блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, паводків, а також імпорт е/е з ЄС, який, за його словами, дозволяє задовольнити потреби промислових підприємств.

"У результаті у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати", – наголосив Сахарук.

При цьому він нагадав, що 75% теплової генерації пошкоджено або зруйновано ворожими обстрілами, і над їх відновленням триває робота.

За його словами, ситуацію в Одесі та Одеському районі, які постраждали внаслідок аварії у мережах НЕК "Укренерго" 4 лютого, вдалося покращити, хоча вона залишається досить складною.

"За останній тиждень "Укренерго" разом з іншими енергетиками, зокрема нашої компанії, проробили титанічну роботу та знайшли способи збільшити обсяги передання е/е до Одеси та Одеського району. Роботи тривають. Ще кілька тижнів потрібно, щоб остаточно стабілізувати ситуацію, за умови, що не буде нових обстрілів росіян", – пояснив топменеджер ДТЕК.

Він уточнив, що світло в Одесі та Одеському районі в середньому на добу подається до 19 години, але наразі через стан мереж неможливо доставити необхідний обсяг е/е споживачеві.

Теги: #прогноз #електроенергія #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 15.02.2023
Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

11:52 15.02.2023
Генерація повністю покриває споживання е/е, лімітів областям на середу не доводили - "Укренерго"

Генерація повністю покриває споживання е/е, лімітів областям на середу не доводили - "Укренерго"

11:16 15.02.2023
Тепла погода без опадів у четвер зміниться похолоданням на сході України та мокрим снігом на заході

Тепла погода без опадів у четвер зміниться похолоданням на сході України та мокрим снігом на заході

10:28 15.02.2023
Дефіцит в енергосистемі нульовий – глава Міненерго

Дефіцит в енергосистемі нульовий – глава Міненерго

07:22 15.02.2023
На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

19:06 14.02.2023
Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

00:15 14.02.2023
Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

12:28 13.02.2023
В Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем

В Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем

11:54 13.02.2023
Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

12:30 12.02.2023
"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

ОСТАННЄ

Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з FATF - Подоляк

Moody's підтвердило рейтинги "Метінвесту" та "негативний" прогноз

НКРЕКП схвалила двоетапне збільшення тарифів на розподіл е/е для шести обленерго у зоні бойових дій у 2023 році

Постпреди країн ЄС створять спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України

Україна у січні експортувала рекордні за останні роки 406 тис. тонн сої - GrainTrade

Обов'язкові резерви банків сягнули 220,6 млрд грн

Україна надаватиме доступ до родовищ ванадію, літію, титану, урану та солі через УРП

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА