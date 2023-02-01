Економіка

19:34 01.02.2023

США запровадили санкції проти 12 компаній та 10 фізосіб, які допомагають Кремлю ухилятися від санкцій

2 хв читати
США запровадили санкції проти 12 компаній та 10 фізосіб, які допомагають Кремлю ухилятися від санкцій

Сполучені Штати запровадили санкції щодо 12 компаній та 10 фізичних осіб, які допомагають російській владі ухилятися від західних санкцій, повідомляє пресслужба Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило повні блокувальні санкції щодо 22 фізичних та юридичних осіб у різних країнах, пов'язаних із мережею ухилення від санкцій, що підтримує російський військово-промисловий комплекс", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зазначене рішення було впроваджене відповідно до Виконавчого указу (E.O.) 14024 і є частиною стратегії США з методичного та інтенсивного припинення зусиль з ухилення від санкцій у всьому світі, виявлення посередників та пособників й обмеження доступу Росії до доходів, необхідних для того, щоб вести жорстоку війну проти України.

Уточнюється, що санкції, зокрема, запроваджено проти торговця зброєю з Кіпру Ігоря Зіменкова, який очолює російську мережу щодо ухилення від санкцій, його сина Джонатана Зіменкова, а також низки компаній та фізосіб, яких в американському Мінфіні вважають частиною т. зв. мережі Зіменкова. Серед них – сінгапурська компанія Asia Trading & Construction PTE Limited, а також її директор Серена Бі Лін Нг, яка постачала до РФ електрооптичні та інфрачервоні пристрої після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, компанія Texel F.C.G. Technology 2100 Limited, кіпрський торговець зброєю Александр Вольфович із синами та інші.

У відомстві додають, що відтепер усе майно, яке належить зазначеним особам та підприємствам на території США або під контролем представників США, заблоковане.

"Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одному чи кільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків, також блокуються", - підсумували в Мінфіні.

 

Теги: #рф #сша #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 01.02.2023
СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

19:11 01.02.2023
Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

09:12 01.02.2023
США мають намір поставити Україні далекобійну артилерію - ЗМІ

США мають намір поставити Україні далекобійну артилерію - ЗМІ

07:43 01.02.2023
США мають намір розширити доступ до військових баз на Філіппінах

США мають намір розширити доступ до військових баз на Філіппінах

07:12 01.02.2023
Палата представників США підтримала скасування режиму надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я через COVID-19

Палата представників США підтримала скасування режиму надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я через COVID-19

23:15 31.01.2023
Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

21:33 31.01.2023
Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

20:58 31.01.2023
США не мають свідчень неправомірного використання Україною наданої допомоги – представниця Мінфіну США

США не мають свідчень неправомірного використання Україною наданої допомоги – представниця Мінфіну США

20:47 31.01.2023
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

19:53 31.01.2023
Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу

Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9%, вказав на ризик ескалації війни Росії в Україні

Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії

Мінекономіки на відміну від Нацбанку зберігає прогноз зростання ВВП в 2023 р. 3,2%

ОСТАННЄ

Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

Виробник племінних свиней Genesus планує розширювати бізнес в Україні

KSG Agro забезпечив енергетичну автономність шляхом встановлення генераторів потужністю 1,5 МВт – голова правління

Внутрішнє виробництво свинини в Україні є прибутковим за ціною до 65 грн/кг, її імпорт наразі не вигідний – голова правління KSG Agro

Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - директор UTG

"Прометей" придбав сім тягачів, планує наростити автопарк до 100 одиниць

Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину

Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА