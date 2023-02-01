США запровадили санкції проти 12 компаній та 10 фізосіб, які допомагають Кремлю ухилятися від санкцій

Сполучені Штати запровадили санкції щодо 12 компаній та 10 фізичних осіб, які допомагають російській владі ухилятися від західних санкцій, повідомляє пресслужба Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило повні блокувальні санкції щодо 22 фізичних та юридичних осіб у різних країнах, пов'язаних із мережею ухилення від санкцій, що підтримує російський військово-промисловий комплекс", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зазначене рішення було впроваджене відповідно до Виконавчого указу (E.O.) 14024 і є частиною стратегії США з методичного та інтенсивного припинення зусиль з ухилення від санкцій у всьому світі, виявлення посередників та пособників й обмеження доступу Росії до доходів, необхідних для того, щоб вести жорстоку війну проти України.

Уточнюється, що санкції, зокрема, запроваджено проти торговця зброєю з Кіпру Ігоря Зіменкова, який очолює російську мережу щодо ухилення від санкцій, його сина Джонатана Зіменкова, а також низки компаній та фізосіб, яких в американському Мінфіні вважають частиною т. зв. мережі Зіменкова. Серед них – сінгапурська компанія Asia Trading & Construction PTE Limited, а також її директор Серена Бі Лін Нг, яка постачала до РФ електрооптичні та інфрачервоні пристрої після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, компанія Texel F.C.G. Technology 2100 Limited, кіпрський торговець зброєю Александр Вольфович із синами та інші.

У відомстві додають, що відтепер усе майно, яке належить зазначеним особам та підприємствам на території США або під контролем представників США, заблоковане.

"Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одному чи кільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків, також блокуються", - підсумували в Мінфіні.