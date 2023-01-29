Економіка

11:27 29.01.2023

Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС призвело до зниження рівня генерації е/е і добових лімітів споживання - "Укренерго"

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Виведення в ремонт одного з блоків ТЕС призвело до зниження рівня генерації е/е і добових лімітів споживання - "Укренерго"

Із технічних причин виведено в ремонт один із блоків теплоелектростанцій, що зумовило зниження виробництва е/е, внаслідок чого доведені областям ліміти на неділю трохи нижчі, повідомила НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії на тому самому рівні, що і в суботу. Дефіцит електроенергії все ще значний", - йдеться в щоденному оновленні компанії в "телеграм-каналі".

Водночас у НЕК зазначили, що відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури триває.

В Одеській області все ще діють аварійні відключення електроенергії після ракетної атаки 26 січня, енергетики відновлюють планову схему підключення регіону.

Теги: #електроенергія #дефіцит #укренерго

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