Кабмін розмежував норми втрат спирту етилового для різних кліматичних зон та пори року

Кабінет міністрів України уточнив, що норми втрат етилового спирту при зберіганні та транспортуванні відтепер окремо визначатимуться для північної та південної кліматичних зон України, також при встановленні норм витрати спирту враховуватиметься актуальна пора року – осінньо-зимовий період (з 1 жовтня до 31 березня) та весняно-літній період (з 1 квітня до 30 вересня).

Як повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідні зміни до вимог до обліку, зберігання, відпущення, прийому та транспортування спирту етилового Кабмін вніс на засіданні у п'ятницю.

"Затверджено норми втрат етилового спирту при зберіганні та транспортуванні залізничним, водним та автомобільним транспортом. Норми втрат етилового спирту визначаються для умовно двох кліматичних зон України – південної та північної та двох періодів року: осінньо-зимового – з 1 жовтня до 31 березня, весняно-літнього - з 1 квітня до 30 вересня", - написав він у телеграмі.