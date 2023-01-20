Економіка

13:41 20.01.2023

Ситуація у світовій економіці краща за прогнози, але ризики зберігаються, - глава МВФ

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Ситуація у світовій економіці краща за прогнози, але ризики зберігаються, - глава МВФ

Ситуація у світовій економіці не така погана, як очікувалося кілька місяців тому, але це не означає, що вона перебуває в хорошому стані, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Інфляція, здається, почала рухатися у правильному напрямі, тобто знижуватися, особливо це стосується базової інфляції", - сказала Георгієва.

Вона зауважила, що позитивним чинником для світової економіки також є зняття карантинних обмежень у Китаї, яке має підтримати глобальне зростання.

"Згадаймо, що в 2022 році темпи збільшення ВВП КНР уперше за 40 років були нижчими від середньосвітового рівня", - сказала вона.

Тепер, коли китайська економіка відкривається, МВФ очікує, що темпи її зростання цього року знову перевищать середньосвітовий рівень.

"Ми прогнозуємо підвищення глобального ВВП на 2,7% у 2023 році - цей прогноз може бути дещо скоригований найближчими днями. Ми очікуємо на підвищення китайської економіки цього року на 4,4%", - заявила Георгієва.

Як позитивний для глобальної економіки чинник вона також відзначила суттєве зміцнення ринків праці багатьох країн. Це, за її словами, підтримало споживчі витрати та, відповідно, економіку загалом.

"Щодо чого нам слід хвилюватися? По-перше, темпи зростання економіки в 2,7% не можна вважати визначними - це найслабше підвищення ВВП за останні десятиліття, за винятком періоду глобальної фінансової кризи та пандемії COVID-19", - сказала Георгієва.

По-друге, поки що немає визначеності щодо того, як поводитиметься інфляція.

"Що як хороша новина про прискорення зростання китайської економіки зумовить стрибок цін на нафту і газ, який посилить інфляцію?", - зазначила вона.

Третім негативним чинником Георгієва назвала ситуацію у зв'язку з військовим вторгненням РФ в Україну, наголосивши на ризиках, які це становить для Європи.

Відповідаючи на запитання про те, чи планує МВФ підвищити прогноз зростання світового ВВП 31 січня, коли буде опубліковано черговий огляд глобальної економіки, Георгієва сказала, що "покращення прогнозу, якщо воно й буде, то буде незначним" порівняно з прогнозованими наразі 2,7%.

Теги: #мвф #прогноз #георгієва

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