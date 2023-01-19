Ситуація з енергопостачанням має покращитися з середини березня-початку квітня – заступник глави ОП

Настання весни з підвищенням температури і зростанням тривалості світлового дня разом із зусиллями з ремонту пошкоджених енергооб'єктів, має принести послаблення в ситуацію з енергопостачанням, вважає заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Я думаю, що починаючи з середини березня-початку квітня ситуація з поставками має стати набагато кращою", - сказав він у середу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму під час дискусії в "Українському домі", організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Шурма пояснив, що сезонне споживання електроенергії знизиться приблизно на 25-30%: відключаться насоси, які працюють на опалення, населення перестане використовувати електроопалення тощо, день стане довшим.

За його словами, поточні відключення енергопостачання – це проблема, та все ж вона не така критична, оскільки українські виробничі потужності у всіх галузях працюють на 50-60-70% своїх потужностей.

"Таким чином, зазвичай їм вдається адаптувати свій виробничий графік, щоб він, як і раніше, працював на 70-80% від того, що вони виробляли раніше. Отже, на сьогодні це не так критично", - зазначив заступник голови ОП.

Він додав, що є також проблема зі зростанням цін. Однак, вважає Шурма, причиною є глобальне ціноутворення на енергію та перебудова енергопостачання Європи, тому ситуація має нормалізуватися зі зниженням ціни до колишнього рівня після "кількох важких років".