Економіка

18:26 14.01.2023

Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

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Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є "прильоти" в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення", - написав він у "Фейсбук".

Галущенко зазначив, що аварійні бригади вже приступили до ремонтів, але наступні дні будуть важкими для роботи енергосистеми країни.

"Енергетики вже працюють над відновленням поставок електроенергії. Тримаймося! Кожен день наближає нашу перемогу!", - додав міністр.

 

Теги: #енергетика #міненерго #обстріли #галущенко

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