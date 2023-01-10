Економіка

17:39 10.01.2023

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

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Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні загальна сума коштів на відновлення України, джерела надходження яких уже зрозумілі, становить близько 110 млрд грн.

"Масштаби руйнувань колосальні. Мова йде про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже визначали чотири ключові джерела її фінансування", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, першим джерелом стануть конфісковані російські кошти.

"Уряд уже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзниках", - додав він.

Другим джерелом будуть кошти безпосередньо з державного бюджету, зокрема у 2023 році 35,5 млрд грн також підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати Національним банком частини свого прибутку.

"Третє джерело – це кошти міжнародних партнерів. Уже є перші кроки в цьому напрямі. США прийняли рішення про виділення на відновлення України $1,4 млрд або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів", - зазначив прем'єр.

Четвертим джерелом, за словами Шмигаля, стануть кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24.

"Вдячні всім нашим партнерам і тисячам людей з різних країн світу, які допомагають нам розпочати цей процес відбудови. Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн. Усього ж цього року розраховуємо отримати $17 млрд, або 680 млрд грн, на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", - підсумував прем'єр.

Теги: #відновлення #шмигаль

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