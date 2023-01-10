Економіка

15:54 10.01.2023

Україна реалізує проєкт резервного електропостачання великих міст на випадок блекауту – експерт

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Україна реалізує проєкт резервного електропостачання великих міст на випадок блекауту – експерт

 Україна реалізує проєкт резервного забезпечення міст електроенергією у разі серйозного пошкодження російськими терористами генерації та мереж, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Цей проєкт реалізується наразі спільно урядом, міськадміністрацією, донорами і спрямований на те, щоб спочатку Київ, а потім інші великі міста убезпечити від можливих блекаутів, убезпечити їх критичну інфраструктуру, насамперед опалення, водоканал, від відключень електрики. Ця робота активно ведеться", – сказав він під час брифінгу у Медіацентрі у Києві у вівторок.

"Ідеться саме про технологічні енергетичні рішення, як додати резерви генерації для великих міст, щоб навіть у ситуації, коли московським терористам вдасться знищити певну частину високовольтної мережі, була можливість доставити електрику до цих міст", - уточнив Харченко.

Він зазначив, що офіційні анонси з цього питання можуть незабаром з'явитися.

Директор центру дослідження енергетики висловив переконання, що система резервування всередині міст може і має бути створена, оскільки попередні атаки вже показали, наскільки проблемною є втрата електропостачання, з якою стикалися, зокрема, Київ, Харків, Одеса та інші міста.

Щодо нинішньої ситуації, то, за його словами, середньодобовий дефіцит електрики становить від 20 до 30%, і, попри те, що енергосистема щодня поповнюється новими потужностями, хоч і невеликими, споживання на тлі холодної погоди також зростає. Але Україна, як зазначив експерт, уже вийшла на досить прогнозовані графіки відключень.

Харченко зазначив, що нині зусилля всіх причетних зосереджені на підготовці до нової атаки російських загарбників, щоби її наслідки для енергосистеми були мінімальними.

Теги: #харченко #енергетика #електроенергія

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