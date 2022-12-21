Економіка

12:18 21.12.2022

МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

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МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), остаточно затверджена Міжнародним валютним фондом 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні наступного року може змінитись великою програмою з фінансуванням, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Сподіваємось у березні вийти на більшу програму, яка вже буде частиною процесу реконструкції та допомагатиме побудувати "макрофреймворк" для інших донорів", - сказав він на щорічній конференції асоціації "Професійний уряд" (PGA).

Рашкован пояснив, що у затвердженій PMB містяться умови, які мають продемонструвати іншим донорам та партнерам, що Україна здатна "не лише воювати з Росією під час війни, а й у таких складних умовах впроваджувати зміни у своїй політиці, щоб робити макрокорекцію, приводити економічну ситуацію більше в порядок, зменшувати бюджетний дефіцит, не дозволяти монетарного фінансування наступного року, працювати більше із донорами".

"Рівень невизначеності дуже високий, але програма на чотири місяці, під час них ми маємо показати, що Україна здатна реалізовувати складні програми", – зазначив Рашкован.

За його словами, на відміну від багатьох інших міжнародних фінансових організацій (МФО), МВФ не є банком розвитку, але "працює над створенням макрорамки, в якій можна щось планувати" і яку аутсорсять інші донори та кредитори. Йдеться про контроль над макроекономічною, бюджетною фіскальною, монетарною політиками, додав заступник виконавчого директора фонду.

"Щоб МВФ міг їх запевнити, що уряд проводитиме політики, які матимуть змогу підтримати реконструкцію", - підсумував він.

Говорячи про План відновлення України, Рашкован закликав перестати говорити про великі оцінки її вартості – $350 млрд, $750 млрд, $1 трлн, а зайнятися меншими, але конкретними пілотними проєктами.

"Треба перестати говорити про такі великі гроші, вони нікого не приваблюють, вони тільки створюють дуже великий страх, що це дуже великі гроші, яких ніхто не може знайти. Тому нам треба розпочинати невеликі пілоти з реконструкції невеликих міст – Макарів, Бородянка, Гостомель", – зазначив він.

За його словами, проєкт відновлення Гостомелю, за оцінками KSE, може коштувати $350 млн.

Рашкован додав, що не вірить у "великий план Маршалла для України", тому що це інша інфраструктура фінансової допомоги у світі, але вірить у координацію, в якій участь України є ключовою.

Водночас він закликав "довіритися і полюбити інститути", говорячи про створення інституту відновлення як імплементаційного механізму за участю накопиченого у світі досвіду таких інститутів, бажано максимально неполітизованого.

"Без інститутів не зможемо нічого побудувати: це не справа декількох людей, які на колінці вирішуватимуть процеси реконструкції, а тисячі й тисячі проєктів на багато років у всій країні", – пояснив заступник директора фонду.

За його словами, необхідне також бачення країни після війни, оскільки поки що навіть немає оцінок, на яку кількість людей – 35-45-55 млн – необхідно орієнтуватися, а це важливо для інфраструктурних проєктів.

Окрім того, Рашкован закликав активно залучати до процесу недержавні організації, такі як коаліція RISE, щоб вони допомогли з розробкою та впровадженням механізмів програмування, стратегування, планування, бюджетування, оверсайту, контролю, репортингу, аудиту тощо, які будуть необхідні для тисяч проєктів в Україні.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування запросила у фонду чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінюють у $38 млрд.

Теги: #мвф #програма #рашкован

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