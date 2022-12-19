Економіка

17:32 19.12.2022

Залізничний і автотранзит українських товарів через Білорусь неможливий через безпекові ризики - торговий представник України

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Залізничний і автотранзит українських товарів через Білорусь неможливий через безпекові ризики - торговий представник України

Об'єктивні шанси для організації транзиту українських товарів через Білорусь наразі відсутні через безпекові ризики, сьогоднішній візит президента РФ Володимира Путіна до Білорусі це вкотре підтверджує, заявив заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка.

"Така ідея колись опрацьовувалася, проте очевидно, що в нинішніх умовах це нереалістично з точки зору безпекових ризиків", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у понеділок.

ООН 9 грудня за підсумками зустрічі генерального секретаря Антоніу Гутерреша із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем повідомило, що Білорусь без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів країн Балтії.

"Залізничний і автомобільний транзит до портів Балтії не можна сприймати серйозно через безпекову ситуацію", - наголосив Качка.

Він зазначив, що наразі для України є "два кити", на яких будуються плани щодо розширення українського експорту - розблокування чорноморських портів, зокрема Миколаєва, і розвиток інфраструктури на заході України, в якому бізнесу готові допомагати МФО, насамперед ЄБРР, і фінансувати проєкти.

Як констатував торговий представник України, країна має свободу торгівлі з інфраструктурними обмеженнями на західному кордоні й не має свободи навігації за жодними іншими вантажами, крім зернових.

"Свобода навігації, свобода транспорту - те, чого ми прагнемо. Ситуація, коли повинні домовлятися про гарантії безпеки за тим чи іншим маршрутом - це нонсенс, приклад того, як війни залазять у торгівлю", - зазначив Качка.

Теги: #транзит #залізниця #білорусь

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