Економіка

19:20 12.12.2022

Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП

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Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП

Наразі російськими військами знеструмлено в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі (ЛЕП), повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами вражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Тривають відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації, щоб скоротити дефіцит в енергосистемі", - процитувало на своєму сайті Галущенка міністерство енергетики в понеділок.

За словами міністра, енергетичне відомство в умовах, що склалися, має на меті використовувати обладнання не тільки для проведення поточних ремонтів, а й сформувати його запас, який дозволить відновлювати енергосистему після наступних російських ракетних ударів.

"Наша мета – не лише оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, а й сформувати запас обладнання, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб'єкти після подальших обстрілів", – наголосив він.

Як повідомили у Міненерго, учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору.

"Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнання для українських енергетичних компаній", - повідомляється на сайті.

До Координаційної групи з енергетики G7+ входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства.

 

 

Теги: #леп #забезпечення

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