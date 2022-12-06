Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

Введені Радою національної безпеки та оборони України (РНБО) та затверджені президентом санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського, який є одним з акціонерів гірничо-металургійної групи "Метінвест", не вплинуть на її діяльність.

"Група "Метінвест" вважає за необхідне заявити, що введені санкції стосуються особисто Вадима Новинського і ніяк не вплинуть на стабільну роботу підприємств групи. Вадим Новинський опосередковано володіє 23,76% акцій Metinvest B.V. ", - констатується у поширеній у вівторок заяві "Метінвесту" щодо застосування персональних санкцій РНБО проти Новинського.

При цьому наголошується, що група "Метінвест" продовжить свою операційну діяльність, зокрема й відвантаження виробленої продукції споживачам, і своєчасні виплати співробітникам. Також, незважаючи на воєнне вторгнення Росії, "Метінвест" не перестане виконувати всі взяті на себе соціальні зобов'язання та продовжить сплачувати податки, підтримувати ЗСУ в рамках Сталевого Фронту Ріната Ахметова, а також мирних жителів України у рамках гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя".

У заяві нагадується, що за дев'ять місяців війни група "Метінвест" направила на допомогу Україні 2,2 млрд грн, з них 1,4 млрд грн - на підтримку сил оборони країни, які ведуть боротьбу з агресором. З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств група "Метінвест" за дев'ять місяців 2022 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків і зборів.

Як повідомлялося, РНБО України 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського. Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ru/media/news/zayava-grupi-metnvest-schodo-zastosuvannya-personaljnih-sankcj-rnbo-proti-akconera-kompan-vadima-novinsjkogo