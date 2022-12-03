Економіка

07:29 03.12.2022

IDC погіршила прогноз падіння постачання смартфонів у світі в 2022 році до 9,1%

2 хв читати
IDC погіршила прогноз падіння постачання смартфонів у світі в 2022 році до 9,1%

Світові поставки смартфонів за підсумками поточного року можуть впасти на 9,1% - до 1,24 млрд одиниць, прогнозує дослідницька International Data Corporation (IDC).

Компанія не вперше погіршила прогноз: три місяці тому зниження оцінювалося 6,5%, півроку тому - 3,5%.

Тим не менш, в IDC, як і раніше, очікують відновлення продажу у 2023 році на 2,8%.

"Ми вважаємо, що ситуація на глобальному ринку смартфонів залишиться складною у першому півріччі 2023 року, але сподіваємося, що відновлення покращиться приблизно в середині наступного року, а в другому півріччі у більшості регіонів відбудеться зростання", - заявила віцепрезидент IDC Раян Рейт.

Сукупні середньорічні темпи зростання (CAGR) постачання на п'ятирічний період прогнозуються на рівні 0,5%.

На пристрої з підтримкою 5G у 2022 році доведеться трохи більше половини продажу, за оцінкою IDC. У 2026 році їхня частка зросте приблизно до 80%.

"Незважаючи на падіння ринку, середня ціна реалізації (ASP) продовжить підвищуватися, оскільки споживачі обирають преміальні моделі, якими можна буде користуватися упродовж 3-4 років, - зазначає директор із досліджень IDC Ентоні Скарселла. - Середня ціна смартфонів, як очікується, зростатиме третій рік поспіль, ASP досягне $413, що на 6,4% вище за торішній показник у $388".

Востаннє до цього ASP перевищувала позначку $400 у 2011 році (тоді вона склала $425), зазначається в повідомленні.

Прогнози поставок смартфонів (млн од.):

ОС 2023р змін. до 2022р 2026р змін. до 2025 CAGR за 5 років

Android 1036,9 3,1% 1145,7 2,5% 0,4%

ІOS 233,5 1,3% 247,5 1,9% 1,0%

Загалом 1270,3 2,8% 1393,2 2,3% 0,5%

 

 

Теги: #прогноз #продаж #смартфони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 03.12.2022
Apple отримала рекордні 25% ринку смартфонів КНР у жовтні завдяки продажу iPhone 14

Apple отримала рекордні 25% ринку смартфонів КНР у жовтні завдяки продажу iPhone 14

12:02 02.12.2022
У вихідні в Україні без опадів, місцями ожеледиця

У вихідні в Україні без опадів, місцями ожеледиця

18:44 01.12.2022
Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

12:10 01.12.2022
Заступнику держдуми РФ Бабакову загрожує довічне ув'язнення в Україні - експерт

Заступнику держдуми РФ Бабакову загрожує довічне ув'язнення в Україні - експерт

11:40 01.12.2022
У найближчі дві доби на більшості територій України без опадів, на північному заході можливий сніг

У найближчі дві доби на більшості територій України без опадів, на північному заході можливий сніг

13:11 28.11.2022
Невеликий мокрий сніг очікується у низці областей України у вівторок

Невеликий мокрий сніг очікується у низці областей України у вівторок

13:03 27.11.2022
В Україні очікується незначне похолодання, подекуди мокрий сніг і дощ

В Україні очікується незначне похолодання, подекуди мокрий сніг і дощ

12:04 27.11.2022
Найближчими тижнями загальний темп військових операцій на лінії фронту, ймовірно, пришвидшиться через більш сприятливі погодні умови - ISW

Найближчими тижнями загальний темп військових операцій на лінії фронту, ймовірно, пришвидшиться через більш сприятливі погодні умови - ISW

11:15 27.11.2022
Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

14:34 25.11.2022
В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

ОСТАННЄ

Країни G7 домовилися встановити стелю цін на нафту з РФ $60 за барель - заява

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Надходження газу до ЄС в Україну в листопаді становило 228 млн куб. м

Україна отримала черговий грант $1,5 млрд від США через Світовий банк – Мінфін

Збитки, завдані Харкову російською агресією, становлять близько $9 млрд, але це дуже приблизна цифра - Терехов

Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%

Україна, найімовірніше, потребуватиме імпорту газу в лютому-березні – радник глави Міненерго

На сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% необхідного споживання

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА