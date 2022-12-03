IDC погіршила прогноз падіння постачання смартфонів у світі в 2022 році до 9,1%

Світові поставки смартфонів за підсумками поточного року можуть впасти на 9,1% - до 1,24 млрд одиниць, прогнозує дослідницька International Data Corporation (IDC).

Компанія не вперше погіршила прогноз: три місяці тому зниження оцінювалося 6,5%, півроку тому - 3,5%.

Тим не менш, в IDC, як і раніше, очікують відновлення продажу у 2023 році на 2,8%.

"Ми вважаємо, що ситуація на глобальному ринку смартфонів залишиться складною у першому півріччі 2023 року, але сподіваємося, що відновлення покращиться приблизно в середині наступного року, а в другому півріччі у більшості регіонів відбудеться зростання", - заявила віцепрезидент IDC Раян Рейт.

Сукупні середньорічні темпи зростання (CAGR) постачання на п'ятирічний період прогнозуються на рівні 0,5%.

На пристрої з підтримкою 5G у 2022 році доведеться трохи більше половини продажу, за оцінкою IDC. У 2026 році їхня частка зросте приблизно до 80%.

"Незважаючи на падіння ринку, середня ціна реалізації (ASP) продовжить підвищуватися, оскільки споживачі обирають преміальні моделі, якими можна буде користуватися упродовж 3-4 років, - зазначає директор із досліджень IDC Ентоні Скарселла. - Середня ціна смартфонів, як очікується, зростатиме третій рік поспіль, ASP досягне $413, що на 6,4% вище за торішній показник у $388".

Востаннє до цього ASP перевищувала позначку $400 у 2011 році (тоді вона склала $425), зазначається в повідомленні.

Прогнози поставок смартфонів (млн од.):

ОС 2023р змін. до 2022р 2026р змін. до 2025 CAGR за 5 років

Android 1036,9 3,1% 1145,7 2,5% 0,4%

ІOS 233,5 1,3% 247,5 1,9% 1,0%

Загалом 1270,3 2,8% 1393,2 2,3% 0,5%