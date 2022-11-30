Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Кабінет Міністрів України дозволив реалізовувати електроенергію з альтернативних джерел, нарівні з електроенергією інших виробників, за двосторонніми договорами на аукціонах, що проводяться у формі двостороннього безперервного аукціону.

Рішення Кабміну закріплено постановою "Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами" від 25 листопада 2022 року №1319.

"Продаж електричної енергії, що виробляється з альтернативних джерел енергії, за двосторонніми договорами може здійснюватися на аукціонах, що проводяться у формі безперервного двостороннього аукціону", - йдеться в документі, оприлюдненому на урядовому порталі.

Двосторонній безперервний аукціон - аукціон, у торгах за яким одночасно може брати участь необмежена кількість продавців і покупців за дотримання ними вимог регламенту аукціону.