Економіка

19:24 30.11.2022

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

1 хв читати
Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Кабінет Міністрів України дозволив реалізовувати електроенергію з альтернативних джерел, нарівні з електроенергією інших виробників, за двосторонніми договорами на аукціонах, що проводяться у формі двостороннього безперервного аукціону.
Рішення Кабміну закріплено постановою "Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами" від 25 листопада 2022 року №1319.

"Продаж електричної енергії, що виробляється з альтернативних джерел енергії, за двосторонніми договорами може здійснюватися на аукціонах, що проводяться у формі безперервного двостороннього аукціону", - йдеться в документі, оприлюдненому на урядовому порталі.

Двосторонній безперервний аукціон - аукціон, у торгах за яким одночасно може брати участь необмежена кількість продавців і покупців за дотримання ними вимог регламенту аукціону.

 

Теги: #кабмін #е_е #аукціони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 29.11.2022
Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

19:38 29.11.2022
Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

20:18 25.11.2022
Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

20:06 22.11.2022
Графіки обмеження електроживлення вже призвели до зупинки виробництва "Кроноспан УА" - гендиректор компанії

Графіки обмеження електроживлення вже призвели до зупинки виробництва "Кроноспан УА" - гендиректор компанії

18:55 22.11.2022
Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

06:42 20.11.2022
У неділю по всій Україні будуть планові відключення

У неділю по всій Україні будуть планові відключення

20:41 16.11.2022
У Львівській області з 17 листопада запроваджують нові графіки погодинних відключень електроенергії

У Львівській області з 17 листопада запроваджують нові графіки погодинних відключень електроенергії

20:55 05.11.2022
Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

09:39 04.11.2022
Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

19:42 02.11.2022
Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

ОСТАННЄ

Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

ДТЕК відвантажить державним ТЕС іще 20 тис. тонн вугілля

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА