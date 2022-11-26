Економіка

20:07 26.11.2022

Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

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Катар виділить $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Держава Катар виділить $20 млн на закупівлю сільгосппродукції для африканських країн у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), оголошеної президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 минулого тижня, щоб допомогти нагодувати людей у всьому світі.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра – міністр закордонних справ Держави Катар шейх Моххамед Аль-Тані під час виступу на міжнародному саміті з продовольчої безпеки у суботу.

"Катар вітає спеціальні програми та проєкти, які сприяють посиленню продовольчої безпеки та збільшують стійкість країн. Ми вітаємо ініціативу України Grain from Ukraine, оскільки вона спрямована на допомогу африканським країнам у отриманні українського продовольчого експорту. Катар виділить $20 млн на підтримку цієї ініціативи", - наголосив представник Катару.

Він також нагадав, що катарський Фонд розвитку виділить $12 млн країнам Африканського рогу на гарантування продовольчої безпеки, і вже надав Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) ООН $90 млн. для забезпечення продовольством людей в Ємені, що голодують.

Крім того, Катар уже виділив $5 млн Міністерству охорони здоров'я України на закупівлю автомобілів швидкої допомоги та іншого медичного обладнання.

"Катар залишається надійним міжнародним партнером, і ми підтримуємо колективні ініціативи, міжнародні заходи, спрямовані на забезпечення ефективної роботи нашої країни разом із міжнародними партнерами для протистояння викликам, які загрожують конкретним спільнотам, а також створюють колективну загрозу для людства", - підсумував шейх.

Як повідомлялося, гуманітарна програма Grain from Ukraine, про яку заявив президент України Володимир Зеленський на виступі перед G-20 і яка буде реалізована у партнерстві з ВПП ООН, передбачає забезпечення зерном не менше ніж 5 млн осіб до кінця весни 2023 року.

Україна вирішила направити в рамках програми частину своїх зернових запасів для тих африканських країн, де вже зараз є проблеми голоду. Частину готового до експорту зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту, тим самим міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

На реалізацію ініціативи США вже виділили $20 млн. Німеччина внесе EUR15 млн, Японія – $14 млн, Бельгія – EUR10 млн, Франція – EUR6 млн, а Канада – 30 млн канадських доларів (близько $22,4 млн).

 

 

Теги: #катар #фінансування

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