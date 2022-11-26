Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine – -Моравецький

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine, в рамках якої продовольство буде поставлятися з України в бідні країни Азії та Африки, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Ми хочемо підтримувати цю ініціативу, тому ми виділяємо 20 млн євро на підтримку ініціативи президента Зеленського ... ми повинні продовжувати надавати підтримку подібним ініціативам українського президента, тому що Україна страждає - і водночас Зеленський готує цю дуже щедру ініціативу на допомогу країнам Африки, Азії, Близького Сходу", - заявив Моравецький на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві в суботу.

Також, за його словами, протягом останніх декількох місяців Польща готувала спеціальні шляхи солідарності комплексної підтримки України, що охоплює підтримку щодо експорту товарів, продовольства тощо.

"Ми підготували спеціальні шляхи солідарності протягом останніх декількох місяців, тому що Україна вимагає не тільки військової підтримки або фінансової, а й комплексної. Підтримки в плані експорту товарів, продуктів харчування", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Польщі також зазначив, що його країна "не може повернутися до звичайного бізнесу з РФ, тому що це означало б, що Польща не звертає уваги на російські атаки по цивільних об'єктах інфраструктури в Україні".

Крім того, він наголосив, що Польща продовжить надавати підтримку українцям в їхній героїчній боротьбі проти російського агресора.

"Ми ніколи не складемо зброю, не припинимо допомогу героїчній боротьбі України, її боротьбі проти варварського режиму. Україна має бути успішною. Я впевнений у перемозі України. І давайте 2023 рік стане роком перемоги і відновлення України", - підсумував Моравецький.