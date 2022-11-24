Економіка

10:40 24.11.2022

Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

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Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

Російські ракетні обстріли 23 листопада вперше призвели до повного відключення від енергомережі всіх чотирьох українських АЕС, наразі три з них, крім ЗАЕС, вже знову об'єднані з енергосистемою і видача електроенергії від них у мережу очікується до вечора, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми розраховуємо, що до вечора вже почнуть працювати атомні станції і, відповідно, вже видавати електроенергію в мережу, і це значно скоротить дефіцит", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Галущенко наголосив, що будь-яка атомна станції має отримувати електроенергію для власних потреб, щоб забезпечувати ядерну безпеку, тому АЕС було переведено на енергоживлення дизель-генераторами.

"Однак, коли станція працює на дизелях - це вже певна небезпека з точки зору вимог ядерної безпеки. Тому перше, що було зроблено - забезпечили електроенергію всім атомним станціям, окрім Запорізької АЕС, яка досі працює на дизель-генераторах. (АЕС) вже отримують електроенергію та об'єднані з енергосистемою і сьогодні вже почнуть видавати електроенергію у мережу", - зазначив міністр.

Він пояснив, що атомна станція потребує певного часу, щоб вивести блоки на можливість видачі електроенергії.

Як повідомлялося, всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (три сумарної потужності 2000 МВт) були відключені 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України, що увійшла до блекауту після чергових масованих російських ракетних обстрілів у середу.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.

До війни АЕС забезпечували понад половину потреби української енергосистеми в електроенергії, наприклад, у січні 2022 року вона становила 59,6% проти 50,1% у січні 2021 року. У січні цього року на частку ТЕС, ТЕЦ та когенераційних установок (КУ) припало 29,1% вироблення електроенергії (у січні 2021 року - 39,3%), ГЕС та ГАЕС - 5% (5,1%), блок-станцій - 0,7% (1%), альтернативних джерел - 5,5% (4,5%).

Теги: #аес #енергетика #міненерго

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