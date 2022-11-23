Економіка

10:43 23.11.2022

Херсонщина отримає 10 млн грн субвенції від Львівщини на відновлення інфраструктури

1 хв читати
Херсонщина отримає 10 млн грн субвенції від Львівщини на відновлення інфраструктури

Субвенцію у розмірі 10 млн грн буде виділено Херсонській області на відновлення інфраструктури з бюджету Львівської області, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Зазначається, що ці кошти необхідні для того, щоб допомогти відновити інфраструктуру та матеріально-технічну базу бюджетних установ та комунальних підприємств Херсонщини, пошкоджених унаслідок російської агресії, а також придбання будівельних матеріалів для першочергових ремонтних робіт на цих об'єктах.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм-каналі закликав інші області та ОТГ країни "долучатися до фінансової та гуманітарної допомоги Херсону".

Він також повідомив, що перші фури, які Львівщина відправила як гумдопомогу до деокупованої Херсонської області, вже роздали людям їжу і товари першої необхідності.

"Місцевим жителям роздали продукти, пристосування для обігріву та інші речі, яких люди потребують, зважаючи на те, що ворог, коли тікав, майже повністю знищив водну, газову та дорожню інфраструктуру", - підсумував Козицький.

Теги: #львівська_область #херсонська_область #субвенція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 23.11.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

20:22 22.11.2022
На Херсонщині запрацював Координаційний гуманітарний центр

На Херсонщині запрацював Координаційний гуманітарний центр

20:03 22.11.2022
Херсонська область отримала понад 60 тонн гумдопомоги від Чернівецької та Житомирської громад

Херсонська область отримала понад 60 тонн гумдопомоги від Чернівецької та Житомирської громад

16:51 21.11.2022
Постраждалих унаслідок обстрілів російських окупантів мешканців Херсона та Антонівки доставлено до лікарні - К. Тимошенко

Постраждалих унаслідок обстрілів російських окупантів мешканців Херсона та Антонівки доставлено до лікарні - К. Тимошенко

13:12 21.11.2022
У Херсоні встановлено місця катівень у чотирьох приміщеннях

У Херсоні встановлено місця катівень у чотирьох приміщеннях

12:05 21.11.2022
"Укрпошта" відновила прийом посилок до та з Херсона

"Укрпошта" відновила прийом посилок до та з Херсона

13:14 20.11.2022
На деокупованій території Херсонської області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку - голова ОВА

На деокупованій території Херсонської області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку - голова ОВА

20:22 19.11.2022
До Херсонської області було доставлено гуманітарну допомогу від Тернопільщини та Черкащини

До Херсонської області було доставлено гуманітарну допомогу від Тернопільщини та Черкащини

19:32 19.11.2022
Російські окупанти обстріляли місце видачі гумдопомоги під час роздачі хліба, поранено п’ятеро людей

Російські окупанти обстріляли місце видачі гумдопомоги під час роздачі хліба, поранено п’ятеро людей

11:50 19.11.2022
Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Компанія із групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - Мінфіну США

"Газпром" маніпулює фактами для обґрунтування рішення обмежити обсяги постачання газу до європейських країн - ОГТСУ

Україна отримала EUR2,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС

Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава "Укренерго"

ОСТАННЄ

Комісія Київради підтримала петицію про дофінансування добудови комплексів "Укрбуд" зі столичного бюджету

"Нова пошта" не планує припиняти роботу в Херсоні, але попереджає про можливі затримки у доставці

"Молдовагаз" пояснив "осідання" газу в Україні тимчасовим зниженням попиту на нього в Молдові через теплу погоду

Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

Компанія із групи СКМ оголосила тендер щодо викупу євробондів "ДТЕК ВДЕ" на суму до EUR20 млн за ціною до 30% від номіналу

Графіки обмеження електроживлення вже призвели до зупинки виробництва "Кроноспан УА" - гендиректор компанії

США й союзники мають намір узгодити 23 листопада стелю цін на нафту РФ у $60-70 за барель

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Україна отримала від Світового банку $60 млн кредитів МАР та Латвії

Шмигаль: Розпочалися морози і ми бачимо, що споживання електрики зростає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА