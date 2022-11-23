Херсонщина отримає 10 млн грн субвенції від Львівщини на відновлення інфраструктури

Субвенцію у розмірі 10 млн грн буде виділено Херсонській області на відновлення інфраструктури з бюджету Львівської області, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Зазначається, що ці кошти необхідні для того, щоб допомогти відновити інфраструктуру та матеріально-технічну базу бюджетних установ та комунальних підприємств Херсонщини, пошкоджених унаслідок російської агресії, а також придбання будівельних матеріалів для першочергових ремонтних робіт на цих об'єктах.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм-каналі закликав інші області та ОТГ країни "долучатися до фінансової та гуманітарної допомоги Херсону".

Він також повідомив, що перші фури, які Львівщина відправила як гумдопомогу до деокупованої Херсонської області, вже роздали людям їжу і товари першої необхідності.

"Місцевим жителям роздали продукти, пристосування для обігріву та інші речі, яких люди потребують, зважаючи на те, що ворог, коли тікав, майже повністю знищив водну, газову та дорожню інфраструктуру", - підсумував Козицький.