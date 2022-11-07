Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 5,5% - до $25,2 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за попередніми даними, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня ($23 млрд 929,6 млн ), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені в понеділок.

"Станом на 1 листопада 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $25,244 млрд. У жовтні вони збільшилися на 5,5% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів і зменшенню чистого продажу валюти Національним банком", - пояснив регулятор.

Нацбанк уточнив, що чисті міжнародні резерви в жовтні зросли на 0,6%, або на $89 млн, – до $15,181 млрд, тоді як у вересні їхнє зниження склало на 4,6%, або $736 млн (до $15,181 млрд).

Як зазначає регулятор, у жовтні на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки правління України в НБУ у жовтні становили $4,161 млрд, зокрема від ЄС - $1,955 млрд, від МВФ - 1,283 млрд, від Світового банку - $498,8 млн, а від розміщення ОВДП - $424,8 млн.

Загальний обсяг платежів правління з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив $684,1 млн, зокрема $38,1 млн направлено на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $561,5 млн - на обслуговування ОВДП, $84,5 - кредиту Світового банку.

Крім того, Україна перерахувала до МВФ $85,1 млн.

На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, продаж їм на валютному ринку $2,095 млрд і купівля в резерви $47,7 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $2,046 млрд.

Крім цього, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів, зокрема, їх зниження на $33,2 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця майбутнього імпорту, що достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", – зазначив регулятор.

Як повідомлялося, на початок 2022 року міжнародні резерви України становили $30,941 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) – $20,767 млрд.