Економіка

18:48 01.11.2022

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

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Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

Обсяг коштів, які вже акумульовано у фонді відновлення України, створеному Енерджі Ком'юніті для відновлення енергетики, становить EUR25,5 млн, повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Ми вже маємо EUR25,5 млн у заснованому фонді, які спрямуємо для забезпечення потреби України у відновленні енергооб'єктів. Я на власні очі бачила масштаб руйнувань і зроблю все, щоб збільшити допомогу Україні, зокрема і з боку приватних компаній", - сказала вона на спільній із міністром енергетики України Германом Галущенком пресконференції в Києві у вівторок.

При цьому Сімсон повідомила, що спільно з главою Міненерго буде започатковано інформаційну кампанію щодо залучення допомоги Україні на відновлення енергетики.

"Головне - знайти необхідне обладнання на термінові потреби. Тому ми також закликаємо компанії вибудовувати пріоритети для України в постачаннях обладнання", - сказала вона.

За словами єврокомісара, ціллю російських військових є конкретне обладнання, яке постачають певні компанії.

Сімсон додала, що обладнання вже надали "близько 20 країн на мільйони євро".

Водночас, за її словами, EUR13 млн буде виділено Україні на відновлення пошкодженого росіянами обладнання в зоні ЧАЕС і EUR3,5 млн - МАГАТЕ на підтримку України.

"Наше завдання - допомогти Україні пройти зиму", - наголосила Сімсон, додавши, що після війни Європа допоможе відбудувати енергетику країни, яка базуватиметься на більшій частці відновлюваних джерел.

Теги: #енергетика #відновлення #кадрі_сімсон

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