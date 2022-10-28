Україна отримала $24,1 млрд, або 65% заявленої партнерами допомоги - Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами від початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 26 жовтня становить $23,123 млрд і ще $1 млрд - на відновлення, або сумарно 65% заявленої ними допомоги на загальну суму $36,959 млрд, повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з оприлюдненими ним на сайті даними, на частку грантів припала менше ніж половина отриманих коштів - $10,485 млрд, або 43,5%.

Як зазначив Мінфін, найбільшу підтримку Україні оголосили США і Євросоюз - відповідно $12,99 млрд і $11,5 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили вже $8,49 млрд, або 65%, і все у вигляді грантів, то ЄС - $4,845 млрд, або 42%, з яких у вигляді грантів лише $626 млн.

Згідно з таблицею, завершують п'ятірку видатних донорів за обіцяною допомогою МВФ, ЄІБ і Світовий банк - відповідно $2,693 млрд, $2,32 млрд і $1,765 млрд. МВФ виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ і СБ - відповідно $1,72 млрд і $0,929 млрд, все - кредити. ЄІБ поки що єдиний, хто надав фінансування на відновлення - $1 млрд.

Далі йдуть Канада, Німеччина і Велика Британія - відповідно $1,521 млрд, $1,373 млрд і $1,076 млрд, з них Німеччина і Велика Британія надали у вигляді грантів відповідно $1,049 млрд і $128 млн. Усі ці заявлені кошти вже виділено.

Донором бюджету України розміром понад $500 млн від початку війни є також Японія - $581 млн: ці кошти вже отримані й усі у вигляді кредитів.

Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія і Нідерланди. Проте якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно $332 млн і $330 млн (зокрема Італія $125 млн у вигляді гранту), то Нідерланди на сьогодні надали третину - $106 млн, а ще $204 млн очікуються.

Мінфін також зазначив, що від початку війни фінансування дефіциту бюджету на 330 млрд грн, або на $10,562 млрд в еквіваленті покрив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

Емісійне фінансування за рахунок викупу Нацбанком держоблігацій у затверджений урядом проєкт держбюджету-2023 поки що не закладено, хоча така опція, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залишається. НБУ також допускав, що наступного року емісійне фінансування може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за роком.