"Нова пошта" відновила роботу в деокупованих населених пунктах Херсона

"Нова пошта" відновила роботу в деокупованій Херсонській області та відкрила три мобільні відділення у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському, повідомила пресслужба компанії у середу.

"Відтепер жителі сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та надсилати посилки вагою до 30 кг. Сплатити послуги доставки можна онлайн через додаток "Нової пошти". Готівка наразі не приймається", - йдеться у релізі.

Згідно з ним, графік роботи мобільних відділень: у Високопіллі – з 14:30 до 15:30 на вул. Визволителів у Великій Олександрівці – з 11:00 до 12:00 на вул. Братській, в Архангельському – з 13:00 до 14:00 на вул. Т. Шевченка.

Також компанія привезла із собою інтернет-модуль Starlink та генератор, щоб жителі могли підзарядити свої пристрої та зателефонувати чи написати своїм рідним.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відновила роботу ще в 45 деокупованих населених пунктах: 2 відділення на Донеччині та 43 відділення на Харківщині.