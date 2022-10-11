Економіка

16:45 11.10.2022

МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023 рік

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МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 35% за інфляції 30%.

"Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, окрім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року", – наголошується в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO), опублікованому у вівторок.

За оцінками МВФ, у Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", - зазначають автори звіту.

Загалом МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році – 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні – на 3,6%). На 2023 рік оцінку знижено до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозував зростання світового ВВП на 3,8%).

Як повідомлялося, Держстат оцінив падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року у 37,2%, у першому – у 15,1%, тоді як, за оцінками Мінекономіки, за три квартали сумарне падіння становило 30%, зокрема у серпні та вересні – по 35%.

Уряд цього року очікує спаду ВВП на 33,2% за інфляції 30,1% і його зростання наступного на 4,6% за інфляції 30%, тоді як Нацбанк – відповідно спаду на 33,4% за інфляції 31% і зростання на 5,5% за інфляції 20%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% за інфляції 10% після спаду на 3,8% у 2020 році за інфляції 5%.

Теги: #мвф #прогноз

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