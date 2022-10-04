Угорщина вкладе $29 млн у розвиток залізничної інфраструктури для нарощування експорту українського зерна

Угорський уряд схвалив проєкт державної залізничної компанії країни MÁV із залучення HUF12,4 млрд ($29,5 млн за поточним курсом) інвестицій для розвитку інфраструктури поблизу прикордонного переходу Захонь-Чоп, що дозволить наростити експорт зернових вантажів з України до третини.

"Завдяки інвестиціям у розмірі HUF12,4 млрд обсяг зерна та зернопродуктів, що надходять з України через перевалочний майданчик Захонь залізницею до Угорщини, може продовжувати збільшуватися - про це опубліковано постанову уряду", - повідомляється на сайті угорського видання Iho.

За його даними, інвестиції дозволять побудувати ширококолійні залізничні колії до станції Захонь для подальшої перевалки вантажів на вузькоколійні колії, а також модернізувати та відремонтувати шляхи й допоміжну інфраструктуру в районі станцій Захонь, Еперєшке та Fényeslitke. Метою інвестицій заявлено якнайшвидше виконання роботи MÁV щодо збільшення пропускної спроможності в регіоні для перевезення української сільгосппродукції.

Видання нагадало, що значна частина експорту України, яка зазнала нападу РФ, припадає на сільськогосподарську продукцію. До російської агресії країни Африки та Близького Сходу у великих кількостях закуповували в України зерно, але через її нині обмежені можливості постачання агропродукції через чорноморські морпорти деякі імпортери українського зерна можуть мати проблеми із продовольчою безпекою. Крім того, Угорщині через посуху цього року також необхідно імпортувати зернові з України.

"Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше зерна вивозилося з України залізницею. Можливості зі збільшення трафіку часто викликані несумісністю широкої колії, що очікують на розвантаження або вже порожніх вагонів, і вузькоколійними вагонами, які очікують на завантаження. Ось чому важливо очистити покинуті шляхи перевантажувального майданчика", - наголосило видання.

За його даними, деякі залізничні колії в регіоні непрохідні через відсутність їх експлуатації протягом минулих десятиліть. Нинішня мета MÁV полягає в тому, щоб знову відкрити закриті колії, збільшити їхню вантажопідйомність, а також досягти швидкості руху поїздів до 40 км/год на проміжних коліях.

Як повідомлялося із посиланням на Закарпатську ОВА, Угорщина працює над розширенням прикордонних пунктів пропуску з Україною Чоп-Захонь та Лужанка-Берегшурань для облаштування зернових коридорів в обхід заблокованих РФ українських морпортів.

Раніше Україна спільно з Угорщиною звернулися до ЄС для збільшення пропускної спроможності залізничних прикордонних переходів на українсько-угорському кордоні.

За даними міністра агрополітики України Миколи Сольського, Словаччина та Угорщина – логістичні коридори на європейському ринку, не були розвинені, оскільки Україна експортувала агропродукцію переважно через море.

"У нас кількість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною менша, ніж з Румунією чи Польщею, тому ми плануємо збільшити її і вже працюємо над цим", – наголосив український міністр.