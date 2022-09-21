Рада зрівняла умови оплати праці іноземців і громадян України

Верховна Рада зробила рівними умови оплати праці іноземців і громадян України.

За відповідний законопроєкт №5795 про внесення змін до законів щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні у цілому проголосували 266 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт вносить зміни до законів про зайнятість населення і правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Документ передбачає удосконалення процедури видачі (відмови у видачі) або продовження (відмови у продовженні) дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зміни до законів створять рівні умови оплати праці як для громадян України, так іноземців і осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Ухвалення закону надасть правове підґрунтя для застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які навчаються в навчальних закладах України.

Документ також передбачає безкоштовну видачу дубліката дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства у випадках втрати чи пошкодження раніше виданого дозволу, термін дії якого не закінчився.