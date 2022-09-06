Економіка

12:57 06.09.2022

Частка EVA у структурі українських мереж drogerie зросла до 77% - СЕО компанії

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Частка EVA у структурі українських мереж drogerie зросла до 77% - СЕО компанії

Частка найбільшого українського ритейлера в сегменті товарів краси та здоров'я EVA у структурі українських мереж drogerie за 20 років роботи на ринку зросла до 77%, до кінця 2022 року націлена утримати обсяги продажу на рівні минулого року, повідомила СЕО компанії Ольга Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про досягнення (за 20 років роботи на ринку - ІФ), EVA є найбільшим українським ритейлером у сегменті товарів краси та здоров'я. Наша частка у структурі національних мереж drogerie сягає 77%. Компанія прибуткова", - зазначила Шевченко.

Вона повідомила, що магазини EVA представлені майже в кожному місті та містечку України, водночас мережа, як і низка інших компаній, зазнала втрат через військову агресію РФ.

"Ми ставимо за мету на 2022 рік, враховуючи втрату 16% магазинів (через розв'язану Росією війну проти України – ІФ), не показати негативну динаміку, тобто утримати обсяги 2021 року. Наскільки нам це вдасться, складно прогнозувати, але ми ставимо таке завдання", - повідомила СЕО.

За словами СЕО, у 2021 році EVA отримала 17 млрд грн без ПДВ чистого доходу, що на 24% більше, ніж у 2020 році, а чистий прибуток зріс на 21%.

Крім продажу товарів популярних брендів, компанія продовжує розвивати власні торговельні марки (ВТМ). Наразі портфель ВТМ налічує 51 власну марку, продукція регулярно здобуває визнання експертів на світовому рівні, наголосила Шевченко.

У мережі працює близько 13 тисяч людей. "Із них 65 працюють понад 15 років, тобто майже весь час існування компанії", - наголосила СЕО.

"Головне досягнення та багатство EVA - команда. Саме завдяки команді ми досягли всього, чим можемо пишатися, всього, що робить нас EVA", - підсумувала вона.

ТОВ "РУШ", яке керує мережею EVA, засновано 2002 року. Має 51 власну торговельну марку, представлену товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. За даними на початок вересня 169 торговельних точок не працює.

Компанія Nometros Investments Ltd. (Кіпр) придбала 100% ТОВ "РУШ" у 2008 році. За даними ресурсу Opendatabot, кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак та Валерій Кіптик (по 50%).

Теги: #шевченко #eva

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