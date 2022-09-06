Війна поставила на паузу наш розвиток, але ми реалізуємо все заплановане – СЕО рітейлера EVA

Ексклюзивне інтерв'ю з СЕО рітейлера EVA Ольгою Шевченко

Текст: Оксана Гришина



- Ваша компанія цьогоріч відзначає 20 років діяльності. Які цифри найбільш виразно характеризують ваші досягнення?

- Цього року ми дійсно саме відзначаємо, а не святкуємо свій день народження. Обійти увагою таку подію було неможливо, адже це значна дата і для бізнесу, і для клієнтів, які 20 років обирають EVA. Проте війна й святкування - речі несумісні. Ми це чітко усвідомлюємо, тому з нагоди ювілею запустили не звичну маркетингову, а саме соціальну кампанію #ДЯКУЮ. Ми відчули велику потребу саме зараз не мовчати, а знайти щирі слова, щоб віддячити всім, хто створив наше сьогодні й робить можливим наше завтра.

Це не тільки клієнти, співробітники та партнери. Це також ЗСУ, медичні працівники, рятувальники, волонтери; бізнеси, які, продовжуючи роботу, підтримують економіку; це міста-герої, які тримають оборону; друзі України по всьому світу, котрі допомагають нашій державі. Завдяки їм сьогодні продовжується наше життя, ми теж маємо змогу працювати, допомагати, підтримувати свою країну, йти вперед, будувати плани.

Якщо говорити про досягнення, EVA – найбільший український ритейлер в сегменті товарів краси та здоров’я. Наша частка в структурі національних мереж drogerie сягає 77%. Компанія прибуткова. Магазини EVA є ледь не в кожному місті та містечку України в найзручніших локаціях для клієнтів. У мережі до війни було 8 млн користувачів програми лояльності, з них 6 млн активних, які постійно робили покупки. Нашим мобільним додатком користуються понад мільйон споживачів. Окрім товарів популярних брендів, ми пропонуємо клієнтам дуже якісну продукцію власних торгових марок (ВТМ). Такі товари вирізняють нас серед інших. Портфель ВТМ налічує 51 власну марку, ця продукція регулярно отримує визнання експертів на світовому рівні. Проте, звісно ж, головне досягнення й багатство EVA – команда. Сьогодні це близько 13 000 працівників. З них 65 працюють в компанії понад 15 років, тобто майже весь час її існування. Саме завдяки команді ми досягли всього, чим можемо пишатися, всього, що робить нас EVA.



- Згідно з річним звітом, за підсумками 2020 року чистий дохід "РУШ" виріс на 6,7% порівняно з 2019-м - до 13,4 млрд грн, чистий прибуток - на 69,3%. Які результати 2021 року? Що можна прогнозувати по 2022-му?

- В 2021-му ми отримали 17 млрд грн без ПДВ чистого доходу, це на 24% більше, чистий прибуток зріс на 21%. Ми ставимо за мету на 2022 рік, враховуючи втрату 16% магазинів, не показати від’ємну динаміку, тобто утримати обсяги 2021 року. Наскільки нам це вдасться, важко прогнозувати, але ми таке завдання ставимо.



- Як ви оцінюєте втрати від війни? Наскільки скоротилася мережа? Як змінено плани щодо відкриття нових локацій?

- Найболючіше – ми втратили трьох наших людей. Двоє загинули на фронті, один співробітник внаслідок бомбардування торгового центру в Кременчуці. Звісно, є й матеріальні втрати – 300 млн грн по товару, близько 60 млн - по обладнанню. Скоротилася мережа. Зараз не працює 179 магазинів з 1100, які працювали на початок війни. Більшість з непрацюючих знаходяться на окупованій території та у зоні бойових дій. На звільнених територіях ми намагаємось якнайшвидше відновлювати роботу. Зокрема, в столичній області та північних регіонах відновили майже всі наші магазини.

Продовжуємо роботу з розвитку. Ми не зможемо відкрити 90 магазинів, як минулого року. Але продовжуємо працювати, підписуємо нові договори. Поки відкрито 11 нових, орієнтовно стільки ж магазинів відкриємо ще до кінця року. Зараз ми підходимо до вибору локації особливо ретельно, намагаємось обирати найкращі локації з точки зору споживача, і, звісно, на першому місті стоять питання безпеки.



- Які формати зараз розвиваєте?

- Ми не змінюємо наш основний формат, середня площа магазинів 150-160 кв. м. Є також новий формат, який ми почали розвивати в 2019 році – EVA beauty lab, магазини для торгівельних центрів. В нас їх було чотири, під час війни закрилося три. Вже відновили роботу EVA beauty lab в Чернігові, в столиці (ТРЦ Retroville). Поки не відновили в Харкові (ТРЦ "Французький бульвар"), але сподіваємось відкрити його знову до кінця року. Ми прагнемо розвивати формат EVA beauty lab, але на цей рік пропозицій наразі немає.



- Як змінилися відносини з орендодавцями? Чи йшли/йдуть вони на поступки? Чи були моменти, коли не вдалося знайти компромісу?

- Знаходити компроміс дуже важко, але вдається. Зазвичай це знижка до орендної плати або призупинення стягування орендної плати там, де магазини не працюють. З торгівельними центрами простіше. Скажімо так, вони навчені локдаунами, тому майже автоматично не стягують плату, коли закриті. Щодо стріт-рітейлу складніше, але ми домовляємось. З такої причини як неузгодженість з власником приміщення ми ще не втратили жодного магазину в цьому році, хоч під час локдаунів подібне траплялося.



- Чи вдалося зберегти колектив та партнерів?

- В цілому колектив ми зберегли. Магазини та центральний офіс працюють. Що стосується партнерів – ті, хто поновив роботу, відновили з нами відносини. Але є такі, чиї виробництва знищено. Наприклад, в нашого постачальника обладнання повністю зруйнований завод.



- Як змінився під час війни середній чек? Кількість позицій?

- Середня кількість позицій не змінилась - 3,3 позиції в чеку. Середній чек зростає за рахунок зростання цін, зараз він складає 178-185 грн, це на 20% більше порівняно з літом минулого року .



- Як змінилася частка імпорту?

- Ми ніколи не рахували частку імпортних товарів загалом. Але частка власного імпорту становить близько 15%. До війни наші ВТМ вироблялись у понад 30 країнах. На жаль, в Україні небагато виробництв – це окрема тема, чому так мало.



- Як змінився загалом за ці 20 років покупець, його вимоги та очікування?

- EVA була однією з перших компаній, яка принесла у формат drogerie магазини самообслуговування. Це на той час була проривна інновація, зміна поведінки. Загалом наші споживачі почали слідкувати за трендами. Змінювалася мода і ми змінювалися. Зараз дуже великий вплив блогерів на аудиторію, ми намагаємось співпрацювати з ними, відслідковувати тенденції. Ми бачимо, що вимоги споживачів зростають перш за все щодо сервісу. А що стосується товарів, то вважаю, що ми задовольняємо попит, і це показують результати. Те, що не задовольняє фізична полиця, ми пропонуємо в інтернет-магазині, де наш асортимент в чотири рази більший - 60 тис. позицій.



- Яка зараз частка private label EVA? Чи змінилася вона під час війни? Ваше бачення перспективи цього напрямку?

- Цього року ми відзначали 10-ліття напрямку власних торгових марок. Ми дуже пишаємося, що кожен третій товар, який ми продаємо, це ВТМ. Частка в грошах менша, бо в основному це товар середньої та низької цінової категорії.

В березні доля private label суттєво знизилася, але вже з квітня вона відновилась і має тренд до зростання. Є дві причини – відновилася робота українських виробників плюс знято обмеження щодо критичного імпорту. Я не можу прогнозувати, як розвиватиметься ситуація під час війни. Наше завдання й далі розвивати дуже якісний середній ціновий сегмент. Ми також бачимо зацікавленість та перспективу вітчизняних виробників. Є лідери, хоч їх і мало, але є дуже високоякісні виробництва.



- Як розвивається онлайн-напрямок?

- В перші місяці війни обсяги впали, хоч ми були ледь не єдиним інтернет-магазином у своєму сегменті, який не припиняв роботу ні на один день. За березень у нас було падіння кількості замовлень на 40%. Зараз замовлень на 10-12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А в грошах маємо плюс 10% за рахунок того, що ціни на товари в Україні в цілому виросли. В 2021 році ми мали частку e-com 5,5% від всіх продажів у мережі. Дані цього року оприлюднимо пізніше.



- Які плани щодо розвитку логістичної мережі?

- Ми починаємо будівництво другої черги комплексу у Львові. У нас є великий розподільчий центр площею близько 30 тис. кв. м, будуватимемо другу чергу площею 15 тис. кв. м виключно під інтернет-магазин. Продовжуємо будувати розподільчий центр в Одесі. З початком війни призупинили, а зараз відновили роботи на майданчику. Там планується великий розподільчий центр, першу чергу якого будуємо зараз – 20 тис. кв. м. Там у нас велика ділянка 60 га, ми маємо можливість розширювати комплекс.

Діючі комплекси продовжуємо поліпшувати, розширюємо площі за рахунок мезонінів, встановлюємо конвеєрні системи, плануємо купувати обладнання для більшої автоматизації системи.



- Ця криза – найстрашніша для України, але не перша. Чи можете розповісти, як компанія разом з партнерами відповідала на виклики часу? Яка криза найбільш значимо стимулювала компанію?

- Звісно, нинішня криза – найстрашніша, в тім числі за обсягами втрат. Але ми зараз вже можемо сказати, що впоралися з цими викликами. Наш фінансовий стан стабільний. Якщо не буде погіршення зовнішньої ситуації, можемо казати, що в цілому подолали наслідки.

Серед минулих криз найбільше нас стимулювала ситуація 2008-2009 років. Це не секрет, що тоді ми входили в банкрутство з причини значної кредитної маси. Банки в ту кризу повели себе дуже жорстко, нелояльно до клієнтів, нам потрібен був час для виплати заборгованості. Ми її повністю виплатили, але ті події нас навчили дуже обережно ставитись до кредитів, дуже вимогливо ставитися до своєї прибутковості. Бізнес ведемо таким чином, щоб у будь-якій ситуації мати змогу балансувати свої доходи та витрати, й щоб це було не за рахунок наших покупців. Таку систему ми будували декілька років.

Загалом всі кризи нас навчили гнучкості. Бізнес-модель має бути такою, щоб її елементи були дуже збалансовані, і при цьому асортимент, ціни, акційні пропозиції залишалися цікавими для покупців, сервіс прийнятним, враження приємними, аби не втрачати їх лояльність. Зараз ми аналізуємо показники і коригуємо наші плани щомісяця. Зазвичай ми складаємо річний бюджет, детально його прораховуємо за всіма напрямками. Впродовж року аналізуємо деякі показники щомісяця, деякі щотижня, основні звіти робимо щоквартально. Але зараз, під час війни, працюємо з щомісячними звітами, поновлюємо наші очікування та плануємо витрати.



- Які інноваційні рішення плануєте впроваджувати?

- В магазинах автоматизовано дуже багато процесів, які непомітні для покупця. Запроваджено багато інновацій, які полегшують роботу продавців. Багато операцій робляться натискуванням однієї кнопки. Що стосується покупців, то є програма впровадження кас самообслуговування. Ми припиняли її під час війни, але вже поновили. Наступного місяця плануємо інвестувати в каси самообслуговування. Також впроваджуємо електронні касові чеки. Наш інтернет-магазин працює за такою системою вже понад рік. Мережа почала працювати з електронними фіскальними чеками з квітня. До кінця року з 2,5 тис. кас близько 300 працюватимуть на цій технології. Цей формат дуже зручний і для магазину, і для покупця, а ще він екологічний.

Автоматизуємо видачу інтернет-замовлень. Цьогорія відкриємо точки видачі в усіх наших магазинах, зараз їх працює близько 600. Плюс впроваджуємо вайбер-бот, який прискорить та полегшіть отримання замовлень. Дуже наполегливо працюємо над розвитком мобільного додатку. До війни вже було біля мільйона скачувань. Сподіваємось що ним користуватимуться ще більше людей. Там будуть зручні інструменти і для інтернет-магазину, і для мережі, й для click & collect, коли замовити товар можна в додатку, а потім без черги забрати пакунок в магазині.



- Розкажіть про екологічні ініціативи - як щодо асортименту товарів, так і щодо функціонування мережі.

- Як я вже казала, в найближчих планах - перехід на електроні чеки за півтора року, а отже, відмова від касової стрічки. Ми вже майже зовсім відмовилися від паперу в офісі. Вже близько п’яти років, як перейшли на внутрішній електронний документообіг. Близько двох років поступово впроваджуємо такий формат для зовнішнього документообігу. Переходимо на цифрові електронні договори, завірені електронними підписами з нашими партнерами, постачальниками товарів та послуг і навіть орендодавцями.

Основний напрямок зелених ініціатив у інтернет-магазині - це перехід на більш екологічне пакування. Ми перейшли на паперовий скотч, максимально використовуємо дроблений гофрований картон в якості ущільнювача тощо. Щодо екологічності самого товару - ми працюємо з міжнародними брендами, які дуже відповідальні щодо екологічної складової бізнесу. Вони пропагують високі стандарти через свої продукти.



- Які цілі ви ставите перед компанією на найближчий час?

- Я можу тільки побажати своїй компанії, як і нашій країні загалом, щоб війна найскоріше завершилася нашою перемогою і визволенням всіх наших територій, а ми відновимо там всі наші магазини.

Минулого року ми розробили трирічну стратегію, в нас були грандіозні плани на цей рік. Вони поставлені на паузу, але ми не відмовляємося від жодного з них. Все це відновиться: ми побудуємо логістичну систему, продовжимо автоматизацію процесів у мережі, вдосконалимо сайт і мобільний додаток. Наше завдання - зберігати персонал, наші дуже професійні кадри, підтримувати позитивний настрій і розуміти, що все заплановане ми впровадимо.