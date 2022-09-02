Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями

Уряд України пропонує Верховній Раді встановити, що державне регулювання та нагляд за компаніями, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги при наданні в оренду нерухомого майна, здійснюватиме Міністерство фінансів України.

Як повідомив Мінфін, законопроєкт із відповідними правками до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" Кабінет міністрів ухвалив у п'ятницю.

Згідно з ним, Мінфін також стане регулятором для осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, торговців витворами мистецтва та посередників у такій діяльності.

Крім того, пропонується включити таких осіб і компанії-посередники в оренду, про які йшлося вище, до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.