Економіка

19:37 02.09.2022

Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями

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Мінфін може стати регулятором посередників з оренди та торговців культурними цінностями

Уряд України пропонує Верховній Раді встановити, що державне регулювання та нагляд за компаніями, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги при наданні в оренду нерухомого майна, здійснюватиме Міністерство фінансів України.

Як повідомив Мінфін, законопроєкт із відповідними правками до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" Кабінет міністрів ухвалив у п'ятницю.

Згідно з ним, Мінфін також стане регулятором для осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, торговців витворами мистецтва та посередників у такій діяльності.

Крім того, пропонується включити таких осіб і компанії-посередники в оренду, про які йшлося вище, до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

 

 

Теги: #оренда #нагляд #фінмоніторинг

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