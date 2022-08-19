Економіка

20:02 19.08.2022

Кабмін перерозподілив 250 млн грн із закупівлі ліків на реставрацію мосту Патона та на пункти пропуску на кордоні

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Кабмін перерозподілив 250 млн грн із закупівлі ліків на реставрацію мосту Патона та на пункти пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України виділив 35 млн грн на реставрацію мосту Патона через Дніпро у Києві та 215 млн грн на облаштування та реконструкцію автомобільних пунктів пропуску (ПП) "Ягодин", "Красноїльськ - Вікову де Сус" та "Дяківці - Раковець" .

Згідно з постановою Кабінету міністрів №917 від 2 серпня, оприлюдненою у п'ятницю, фінансування буде надано із Резервного фонду держбюджету за рахунок скорочення вдвічі – до 250 млн грн – витрат на закупівлю ліків, вакцин, медвиробів і медобладнання для МОЗ.

У документі уточнюється, що на міст Патона передбачено 35 млн грн., облаштування ПП "Ягодин" на українсько-польському кордоні - 100 млн грн та завершення реконструкції ПП "Красноїльськ - Вікову де Сус" та "Дяківці - Раковець" на українсько-румунському кордоні - 115 млн грн.

Фінансування двох останніх ПП здійснюється через Держмитслужбу, тоді як кошти як на закупівлю ліків та вакцин, а також на міст "Патона" та ПП "Ягодин" виділяються Мінінфраструктури.

Теги: #кабмін #фінанси #перерозподіл

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