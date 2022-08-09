Економіка

14:24 09.08.2022

Транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба" було зупинено 4 серпня

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Транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба" було зупинено 4 серпня

Постачання російської нафти транзитом територією України зупинено 4 серпня, йдеться у повідомленні "Транснафти".

Транзит північною віткою нафтопроводу "Дружба" через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває штатно.

Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, поставки нафти здійснюються у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування нафти на умовах 100% . Послуги надаються в сплачених обсягах.

Як пояснює "Транснафта", при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти територією України у серпні поточного року кошти було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня 2022 року.

"Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів", - наголошує компанія.

Про цю ситуацію було негайно поінформовано Міненерго Росії, АТ "Укртранснафта" та російських вантажовідправників, які постачають ресурси у напрямку Чехії, Угорщини та Словаччини.

"Для вирішення питання "Транснафта" направила звернення до уповноваженого банку для подальшого передання інформації на адресу європейського регулятора щодо отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ "Укртранснафта", опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговувальними банками", - йдеться у пресрелізі.

"Проте досі питання можливості виконання платежів не вирішено. АТ "Укртранснафта" припинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження коштів за зазначені послуги", - наголошує російська компанія.

Теги: #транзит #дружба #транснафта

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