Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:20 27.08.2025

У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

1 хв читати

У лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» на Івано-Франківщині закінчилась ще одна зміна.

Від початку літа у таборі відпочили 1 872 дитини.  Кожен день був сповнений різних активностей: спортивні заняття й турніри, тематичні майстер-класи,  та екскурсії Карпатським регіоном.

У найближчі дні стартує остання шоста зміна. Табір відкриє двері для 330 дітей. Більшість із них — діти працівників UKRNAFTA. Також, завдяки фінансовій підтримці компанії, на відпочинок приїдуть діти переселенців із м. Рубіжне Луганської області.

Дякуємо команді табору «Дружба» за те, що допомагаєте дітям створювати теплі літні спогади.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #дружба #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 26.08.2025
Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

10:30 26.08.2025
«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

23:51 24.08.2025
Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

21:44 24.08.2025
Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

15:52 24.08.2025
Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

18:53 22.08.2025
Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

13:49 14.08.2025
UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

15:07 08.08.2025
"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

18:20 04.08.2025
"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

17:22 04.08.2025
«Укрнафта» остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

«Укрнафта» остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Made in Kyiv: київські виробники харчової продукції на міжнародній виставці в Ризі

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

Нова пошта розіграє квартиру в прямому ефірі: шанс має кожен, хто отримував посилки протягом останніх 2 місяців

13 вересня — Київ біжить за свободу! Стартувала реєстрація на забіг Run for Freedom за участі Тімоті Снайдера

Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА