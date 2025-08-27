У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

У лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» на Івано-Франківщині закінчилась ще одна зміна.

Від початку літа у таборі відпочили 1 872 дитини. Кожен день був сповнений різних активностей: спортивні заняття й турніри, тематичні майстер-класи, та екскурсії Карпатським регіоном.

У найближчі дні стартує остання шоста зміна. Табір відкриє двері для 330 дітей. Більшість із них — діти працівників UKRNAFTA. Також, завдяки фінансовій підтримці компанії, на відпочинок приїдуть діти переселенців із м. Рубіжне Луганської області.

Дякуємо команді табору «Дружба» за те, що допомагаєте дітям створювати теплі літні спогади.

