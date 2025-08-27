Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

Постачання нафти з РФ в Угорщину і Словаччину нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27 або 28 серпня, передають західні ЗМІ з посиланням на генерального директора угорської компанії MOL Жолта Хернаді.

Проте, уточнив він, імовірно, нафтопровід не працюватиме на повну потужність. Поки що MOL може постачати нафту на нафтоперегінні заводи з оперативних резервів, але зрештою, ймовірно, доведеться вдатися до стратегічних запасів.

Хернаді зазначив, що якщо нафта не почне надходити по "Дружбі" до 1 вересня, то Словаччині доведеться розкрити свої стратегічні резерви і припинити експорт нафтопродуктів: це призведе до скорочення паливного імпорту Угорщини на 20%, також торкнеться України.

Він висловив невпевненість, що в разі повного припинення постачання нафти "Дружбою" MOL зможе повною мірою забезпечити свої підприємства нафтою з альтернативних джерел.

За повідомленням Bloomberg, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, не відкинув, що постачання по "Дружбі" відновляться 28 серпня.

Крім того, Сіярто в соцмережі пояснив, що очікує на першому етапі постачань невеликих обсягів нафти - у тестовому режимі. Крім того, міністр зазначив, що "наразі використовувати нафту зі стратегічних запасів не потрібно".

Минулої п'ятниці Сіярто повідомляв, що нафтопровід "Дружба" зазнав атаки ЗС України "втретє за короткий проміжок часу". Напередодні Сіярто назвав такі дії Києва нападом на Угорщину і Словаччину.