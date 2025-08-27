Інтерфакс-Україна
Події
17:46 27.08.2025

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

1 хв читати
Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

Постачання нафти з РФ в Угорщину і Словаччину нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27 або 28 серпня, передають західні ЗМІ з посиланням на генерального директора угорської компанії MOL Жолта Хернаді.

Проте, уточнив він, імовірно, нафтопровід не працюватиме на повну потужність. Поки що MOL може постачати нафту на нафтоперегінні заводи з оперативних резервів, але зрештою, ймовірно, доведеться вдатися до стратегічних запасів.

Хернаді зазначив, що якщо нафта не почне надходити по "Дружбі" до 1 вересня, то Словаччині доведеться розкрити свої стратегічні резерви і припинити експорт нафтопродуктів: це призведе до скорочення паливного імпорту Угорщини на 20%, також торкнеться України.

Він висловив невпевненість, що в разі повного припинення постачання нафти "Дружбою" MOL зможе повною мірою забезпечити свої підприємства нафтою з альтернативних джерел.

За повідомленням Bloomberg, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, не відкинув, що постачання по "Дружбі" відновляться 28 серпня.

Крім того, Сіярто в соцмережі пояснив, що очікує на першому етапі постачань невеликих обсягів нафти - у тестовому режимі. Крім того, міністр зазначив, що "наразі використовувати нафту зі стратегічних запасів не потрібно".

Минулої п'ятниці Сіярто повідомляв, що нафтопровід "Дружба" зазнав атаки ЗС України "втретє за короткий проміжок часу". Напередодні Сіярто назвав такі дії Києва нападом на Угорщину і Словаччину.

Теги: #нафта #постачання #дружба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 27.08.2025
Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

17:20 27.08.2025
У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

17:36 26.08.2025
Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

14:26 25.08.2025
Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

23:51 24.08.2025
Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

21:44 24.08.2025
Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

09:31 22.08.2025
Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

00:50 20.08.2025
Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

23:50 15.08.2025
США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

20:07 13.08.2025
Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію України та підтримку вітчизняного ОПК

Росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждали 2 людини – ОВА

Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

Через ворожий артобстріл у Херсоні загинула жінка

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА