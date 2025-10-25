Інтерфакс-Україна
Події
21:59 25.10.2025

Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50 відсотків

2 хв читати

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) провело 24 жовтня відкрите засідання Ради директорів, під час якого ухвалила застосування 50% зниження тарифів на транспортування газу до України.

"Під час засідання Рада схвалила зміни до Рішення № 272/2025 щодо оптимізації продукту потужності "Маршрут 1" на Трансбалканському трубопроводі, після спільної ініціативи, поданої операторами систем транспортування природного газу з Греції, Болгарії, Румунії, Республіки Молдова та України. Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України", - сказано у комюніке на офіційному веб сайті ANRE.

"Схвалені зміни передбачають продовження терміну застосування продукту "Маршрут 1" на 6 місяців (листопад 2025 – квітень 2026), застосування 50% зниження тарифів на транспортування для SRL "Vestmoldtransgaz" у точках з’єднання Каушень та Гребеники, а також поширення застосування продукту потужності на всі відповідні точки з’єднання вздовж маршруту. Застосування 50% зниження тарифів на транспортування також передбачено румунським оператором транспортної системи SA "Transgaz"", - пояснили в ANRE.

"Цим рішенням Республіка Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, сприяючи транспортуванню природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів та джерел постачання. У довгостроковій перспективі очікується, що обсяги транспортування зростуть, і, як наслідок, пов'язані з цим тарифи знизяться для користувачів транспортної системи, що експлуатується SRL Vestmoldtransgaz", - підкреслено в повідомленні.

Джерело: https://anre.md/index.php/anre-consolideaza-cooperarea-regionala-in-domeniul-gazelor-naturale-3-1148

Теги: #газ #знижка #молдова #транзит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 25.10.2025
Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

19:05 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

18:35 24.10.2025
Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

Санду призначила бізнесмена з України новим прем'єром Молдови

12:24 24.10.2025
Санду призначила Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови

Санду призначила Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови

20:06 23.10.2025
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

15:27 23.10.2025
Україна почала відбирати газ із ПСГ

Україна почала відбирати газ із ПСГ

18:01 21.10.2025
Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

09:14 17.10.2025
Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

18:36 25.09.2025
РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

14:25 12.09.2025
Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА