Порошенко закликає заборонити транзит російської нафти через Україну

Петро Порошенко закликав припинити транспортування російської нафти через територію України, оскільки це дає державі-агресору додаткові ресурси для війни.

"Цю "Дружбу" час зупинити. 20 мільйонів доларів щодня для росії — це не просто гроші. Це ракети по українських містах, це загиблі українці, в тому числі діти… І найбільший абсурд — ці гроші росія отримує через Україну. Через нашу землю. І цей абсурд треба зупинити", – написав Порошенко у соцмережах.

"Тепер до фактів. путін відкинув умови перемир’я. Він не хоче миру. Він хоче продовження терору. І ми не можемо далі сприяти цьому терору. Прямо чи опосередковано. Щодня транзитом українською територією йде російська нафта. І щодня — мільйони доларів від цього потоку перетворюються на снаряди, дрони, смерті", – пише екс-президент.

"Я обговорював це з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Це не лише наша позиція — це позиція Франції, Німеччини, Польщі — наших партнерів, друзів, союзників, всіх, хто готує і підтримує 17 пакет санкцій. російський режим фінансує війну за рахунок цивілізованого світу. І за рахунок України. І цьому має бути край", – констатує Петро Порошенко.

Зокрема, лідер "Європейської Солідарності" вимагає вже цього тижня під час сесійних засідань:

ухвалити спеціальну постанову про припинення транспортування російської нафти територією України, в тому числі нафтопровід "Дружбу" — не після війни, а зараз;

заблокувати діяльність російського Telegram, який перетворився на головний канал інформаційної агресії проти України та зброю психологічного тиску на українців, а також на головний ресурс терористів.

запровадити регуляцію криптовалют в Україні — з контролем за походженням капіталу; запровадити оподаткування криптовалют для наповнення українського бюджету — бо цифрова економіка має працювати на оборону і відновлення країни;

ухвалити Звернення до Конгресу США про надання Україні зброї, грошей та посилення санкцій;

внести зміни до Бюджетного кодексу з метою спрямування всіх додаткових видатків на Збройні Сили України — бо саме сила армії сьогодні вирішує, чи буде в нас завтра.

"Після зриву переговорного процесу в нас, як і в усього вільного світу, немає іншого вибору, окрім як максимально озброїти Україну; і максимально послабити росію. Всіма можливими засобами — зброєю та санкціями. Бо війна потребує грошей", – наголошує Порошенко.

"Це — тест на наш суверенітет. Це — тест на нашу зрілість. Бо українська земля має служити свободі, а не диктатурі. І український парламент має бути не клубом глядачів серіалу, а частиною ефективного спротиву українського народу у війні за виживання", – переконаний Петро Порошенко.