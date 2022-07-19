ФДМ сподівається на якнайшвидше передання ТЕЦ "Нафтогазу"

Передача шести державних ТЕЦ НАК "Нафтогаз України" є пріоритетом для Фонду держмайна України, її необхідно завершити до початку опалювального сезону, заявила в.о. глави ФДМ Ольга Батова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо ТЕЦ, то передача їх НАКу – це великий пріоритет у моїх завданнях. Нам дуже важливо здійснити цю передачу до опалювального сезону, інакше я бачу величезні ризики для його початку", – зазначила вона.

Батова уточнила, що наразі вже здійснено всі оцінки ТЕЦ та підготовлено рецензії на оцінки, проте залишилася оцінка "Нафтогазу".

"На жаль, лише наприкінці червня Кабмін затвердив "Нафтогазу" оцінювача, якого НАК обрав на конкурсі ще у лютому. Антимонопольний комітет до 1 липня також не працював щодо аналізу та видачі дозволів на концентрацію, а в цьому випадку концентрація справді є, бо усі шість ТЕЦ будуть у НАК", – пояснила вона причини затримки.

За словами керівника ФДМ, наразі Антимонопольний комітет звернувся до "Нафтогазу" із переліком питань, які зобов'язання той погодиться взяти на себе як монополіст на цьому ринку.

"Сподіваюся, що наша спільна робота з НАК та АМКУ дасть результат найближчим часом", – наголосила Батова.

Вона зазначила, що ФДМ було вкрай складно управляти ТЕЦ, оскільки вони маржинально збиткові через тарифи нижчі за ринкові, до того ж кошти за тепло здебільшого йдуть через комунальні підприємства, які не перераховують їх ТЕЦ у повному обсязі.

Відповідаючи на запитання щодо обленерго, Батова уточнила, що Фонд передав усі пакети акцій Міненерго, окрім контрольного пакета акцій "Тернопільобленерго".

"Там дуже давня історія: у них не переведено у бездокументарну форму акції, а реєстр акціонерів у компанії, яка просто не видає його", – зазначила керівник Фонду.

За її словами, технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки немає акцій та реєстру акціонерів.

"Знаємо, що обленерго контролює один відомий олігарх, в якого там юридично немає навіть однієї акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося їх реалізувати", – додала Батова.

Вона зазначила, що це добрий приклад необхідності приватизації, бо юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично – не контролює підприємство і не може звільнити керівника, призначити наглядову раду чи збори акціонерів, "а на підприємстві хтось заробляє в цей час".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 4 серпня 2021 року ухвалив рішення про передання НАК "Нафтогаз України" пакетів акцій (понад 99%) АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також цілісного майнового комплексу ДП "Сєверодонецька теплоелектроцентраль".

Згідно з протокольним рішенням від кінця вересня їх передача до статутного капіталу "Нафтогазу" мала бути здійснена до 1 травня 2022 року.