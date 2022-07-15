Україна накопичила 11,3 млрд куб. м газу в ПСГ і має запаси 1,5 млн тонн вугілля - прем'єр

Україна станом на середину липня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 11,3 млрд куб. м природного газу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів у п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що перед НАК "Нафтогаз України" поставлено завдання накопичити в українських підземках 19 млрд куб. м до початку опалювального сезону 2022/2023 років.

За його словами, запаси вугілля на складах електростанцій України на середину липня становлять 1,5 млн тонн. "Продовжуємо нарощувати і власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, щоб на початок опалювального сезону наші запаси становили надійні понад 2 млн тонн", - - сказав Шмигаль.

Глава уряду нагадав про виділені 300 млн грн на ремонти пошкоджених окупантами ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Крім того, наразі в середньому на третину виконано роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону. Тривають ремонти котелень та ліній електропередач.