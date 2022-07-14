Ключовим завданням 7-го санкційного пакета проти Росії має бути запровадження т.зв. вторинних санкцій - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ключовим завданням сьомого санкційного пакета проти Росії має бути запровадження так званих вторинних санкцій, які усувають шляхи подолання попередніх обмежень.

"Постійно працює група Єрмака-Макфола над розробленням нових санкцій проти Російської Федерації. Більш ефективних. Ми дуже тісно працюємо з нашими партнерами. І справді, ми чекаємо на прийняття сьомого пакета… Частина перших пакетів втрачає свою ефективність з часом, тому що Росія шукає шляхи адаптації та обходу цих санкцій", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

Прем'єр наголосив, що Україна також закликає надати Росії статус країни - спонсора тероризму.

"Це, відповідно, накладе додаткові обмеження на співпрацю з цією країною-агресором. Ми очікуємо накладення більшої кількості персональних санкцій на російських чиновників, функціонерів, олігархів. Очікуємо розширення секторальних економічних санкцій, продовження та посилення санкцій на експорт російських нафти і газу. Перший крок уже зробили наші партнери", – зазначив Шмигаль.