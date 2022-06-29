Економіка

17:08 29.06.2022

Фінська KONE йде з РФ, передає російський підрозділ місцевому менеджменту

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Корпорація KONE, виробник ліфтового обладнання та ескалаторів, через продовження війни в Україні, яку розв'язала проти неї Росія, ухвалила рішення про передання свого російського підрозділу (АТ "КОНЕ Ліфтс") його топменеджерам та про подальше припинення діяльності KONE в Росії, зазначено у повідомленні компанії.

"Ми засмучені та вражені війною в Україні. Як і завжди, безпека наших людей є нашим головним пріоритетом, і наші думки линуть до тих, хто постраждав. Ми зробили пожертву Фінському Червоному Хресту та продовжуємо шукати всіх способів допомогти постраждалим від війни", - зазначили представники компанії у своїй заяві.

У заяві також заначено, що структуру та вартість угоди не розголошують, передбачається, що її буде закрито у IV кварталі 2022 року після необхідного схвалення російськими регулювальними органами.

"Власниками нової компанії будуть топменеджери АТ "КОНЕ Ліфтс" – генеральний директор Олексій Самкович, фінансовий директор Вероніка Меркулова та керівник юридичного департаменту Олена Епп", – йдеться у повідомленні компанії.

Угоду між корпорацією KONE та майбутніми власниками було підписано 28 червня 2022 року.

У ній зокрема наголошується, що компанія здійснюватиме всі необхідні заходи в рамках технічного обслуговування ліфтів і ескалаторів, що експлуатуються в Росії, і продовжить виконувати зобов'язання з гарантійного обслуговування обладнання. Крім того, компанія завершить усі відкриті проекти у стадії виконання – роботи будуть завершені та обладнання буде передано клієнтам.

З дати підписання угоди про продаж бізнесу і на три місяці після закриття угоди російська компанія відновить поставки запчастин для забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації встановленого електропідйомного обладнання KONE.

Після того, як угоду буде закрито, корпорація та бренд KONE підуть з російського ринку, компанія почне функціонувати самостійно та під іншою назвою.

Компанія наголосила, що плани про припинення її діяльності в Росії йдуть за її заявою KONE, зробленою на початку року через воєнні дії Росії проти України, про суттєве скорочення ділової активності в РФ за рахунок припинення поставок та непідписання нових розпоряджень.

Наразі зазначається, що відновлення постачання ліфтів та ескалаторів KONE до Росії не заплановано, проте для того, щоб задовольнити попит на електропідйомне обладнання, компанія зможе надалі вивчити можливості для постачання продукції інших виробників.

KONE – світовий лідер індустрії ліфтового обладнання та ескалаторів.

Теги: #ліфт #санкції_рф #kone

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