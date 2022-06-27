Кабмін створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці державних службовців.

Згідно з постановою уряду №725 від 24 червня, головою робочої групи визначено міністра Кабінету Міністрів, заступниками голови – заступника державного секретаря уряду та голови Державного агентства з питань державної служби, а до складу увійшли представники профільних міністерств, Офісу президента, Верховної Ради, інших центральних органів влади та міжнародних організацій.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реформування системи оплати праці держслужбовців; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань реформування системи оплати праці держслужбовців; підготовка пропозицій щодо подальшого реформування системи оплати праці держслужбовців; підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці держслужбовців.

Згідно з документом, міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань: здійснює аналіз ефективності заходів та причин виникнення проблем у системі та підходах до оплати праці держслужбовців; вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції; здійснює моніторинг ефективності виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із питань реформування системи оплати праці держслужбовців; готує рекомендації та надає методичну допомогу з реформування системи оплати праці держслужбовців; бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів; представляє Кабміну розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо реформування системи оплати праці держслужбовців.