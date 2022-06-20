Економіка

12:43 20.06.2022

Кубраков очікує стабілізації ситуації з пальним до осені

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Кубраков очікує стабілізації ситуації з пальним до осені

Ситуація з дефіцитом пального, що виникла через цілеспрямовані обстріли Росією інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізована ближче до осені, прогнозує міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Financial Times, зазначивши, що саме до цього часу буде підписано довгострокові контракти із закордонними постачальниками.

За словами Кубракова, наразі щодня в Україну заїжджають близько 300 вантажівок із пальним, а подальшому зростанню їх кількості сприяє лібералізація правил перевезення таких вантажів із ЄС та Польщею, зокрема.

"Весь наш імпорт палива з ЄС. Раніше ми працювали з найближчими до України державами, наприклад, Польща або Румунія. Тепер ми імпортуємо також із країн Західної Європи, наприклад з Бельгії", - заявив міністр.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна імпортувала із країн ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія) лише 5% пального.

 

Теги: #паливо #мінінфраструктури #кубраков

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