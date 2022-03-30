Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав він на брифінгу у середу.

Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.

За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.