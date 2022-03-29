Мінінфраструктури заявило про готовність забезпечити аграріїв усім необхідним для старту весняної посівної кампанії
Міністерство інфраструктури України заявило, що здатне забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії.
"Наше ключове завдання — забезпечити стабільну логістику техніки та запчастин до неї, добрив, пального тощо. Все необхідне для роботи господарств. Так, є деякі складнощі на окремих маршрутах, однак загалом можемо говорити про те, що ми здатні забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії", - цитується у повідомленні у телеграм-каналі відомства міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він зазначив, що посівна розпочалася у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії.
"Ми знаємо, що деякі господарства мають проблеми з лізингодавцями та страховими компаніями. Тут готуємо конкретні рішення щодо кооперації з Мінекономіки та МінАПК", - заявив міністр.
Також у Мінінфраструктури працюють над питанням експорту сільськогосподарської продукції, оскільки зі стартом війни та тимчасовим блокуванням морських портів виходи України на міжнародні ринки звузилися.
"Зазвичай фермери залишають частину врожаю на весну, адже в цей період її можна продати більш вигідно. Ми переорієнтуємо експорт аграрної продукції на потужності залізниці. Паралельно підвищуємо загальний рівень контейнеризації вантажної системи "Укрзалізниці", - наголосив Кубраков.
Він повідомив, що міністерство перебуває у постійному контакті з World Central Kitchen - неурядовою організацією, що опікується постачанням їжі до регіонів, де спостерігається гуманітарна криза.
"#ChefsForUkraine — це їхня волонтерська ініціатива, яка вже працює в 21 місті України. Ми домовилися про те, що максимально сприятимемо їхній роботі, зокрема з питання логістики продовольства. Координуватимемося з митницею для того, щоб ще більше прискорити процеси постачання гуманітарної допомоги в Україну", - заявив Кубраков.