Moody's відкличе рейтинги російських емітентів

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service має намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів, йдеться у повідомленні Moody's Corp.

На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Два інших великих міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings і S&P Global Ratings також цього тижня оголосили про плани відкликання всіх рейтингів у РФ відповідно до санкцій, запроваджених Європейським союзом щодо РФ.

У рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ і російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам. За даними S&P GR, термін набуття чинності цих заходів встановлений на 15 квітня.