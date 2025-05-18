Moody’s знизило кредитний рейтинг США, інвестори занепокоєні фіскальною політикою Вашингтона - ЗМІ

Рішення рейтингового агентства Moody’s знизити суверенний кредитний рейтинг США посилило занепокоєння інвесторів щодо стійкості фіскальної політики країни на тлі зростаючого державного боргу, повідомляє Reuters.

Moody’s стало останнім з провідних агентств, яке пішло на зниження рейтингу США, посилаючись на тривале зростання боргу, який наразі перевищує $36 трлн. Fitch знизило рейтинг у 2023 році, а S&P – ще у 2011-му.

"Рішення агентства ухвалено на тлі спроб республіканців у Конгресі просунути масштабний пакет змін, що передбачає податкові пільги, збільшення витрат і скорочення соціальних програм. За оцінками Комітету за відповідальний федеральний бюджет, ці ініціативи можуть додати до $5,2 трлн до боргу країни до 2034 року", - йдеться в повідомленні.

Занепокоєння інвесторів підтверджується ринковими даними — зростає дохідність довгострокових казначейських облігацій, що сигналізує про підвищення вартості запозичень. "Ринок не дуже вірить у скорочення дефіциту", — вважає Ентоні Вудсайд з Legal & General Investment Management America.

Уряд уже досяг ліміту запозичень у січні, і міністр фінансів Скотт Бессент попередив, що так звана "дата Х", коли уряду бракуватиме коштів для виконання зобов’язань, може настати вже в серпні.