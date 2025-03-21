Tesla відкликає понад 46 тис. електропікапів Cybertruck

Американська Tesla відкликає майже 46,1 тис. електропікапів Cybertruck для заміни зовнішньої панелі, яка могла відвалитися під час руху, повідомляється на сайті Національного управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Це стосується всіх машин, випущених від початку виробництва Cybertruck у листопаді 2023 року до кінця лютого 2025 року.

"Якщо центральна панель відокремиться від автомобіля під час руху, це може створити небезпеку на дорозі для автомобілістів, які їдуть за ним, і підвищити ризик травм або зіткнень", - ідеться в заяві Tesla. Проблема пов'язана з тим, що клей, яким прикріплена ця панель, може втрачати свої властивості під впливом довкілля.

Повідомлень про будь-які пов'язані з цією проблемою події або травми не надходило, заявили в компанії. Tesla проведе заміну несправних деталей безкоштовно.