Інтерфакс-Україна
Політика
11:36 30.05.2025

Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

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Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Народні депутати України пропонують Верховній Раді удосконалити процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою.

Відповідний законопроєкт №13318 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою та проведення заміщення депутатів місцевих рад, повноваження яких достроково припинені, зареєстровано у Верховній Раді 27 травня, повідомляється на сайті парламенту.

Запропоновані зміни передбачають спеціальну спрощену та скорочену процедуру розгляду адміністративними судами справ щодо оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, яка дозволить оперативно розглядати відповідні суперечки.

Автори законопроєкту також пропонують визначити моменти припинення і поновлення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та визнання судом незаконності такого відкликання. Законопроєкт забороняє територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням, до завершення судового розгляду відповідних спорів.

Серед авторів законопроєкту - Іван Крулько (фракція "Батьківщина"), Максим Саврасов ("Європейська солідарність"), Олена Шуляк ("Слуга народу").

Теги: #законопроєкт #місцеві_ради #відкликання

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