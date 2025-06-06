Інтерфакс-Україна
Економіка
09:31 06.06.2025

Капіталізація Tesla впала на $153 млрд через публічну сварку Маска з Трампом

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Капіталізація Tesla впала на $153 млрд через публічну сварку Маска з Трампом

Акції Tesla впали на 14% у четвер на тлі конфлікту глави і засновника компанії Ілона Маска з президентом США Дональдом Трампом.

У результаті капіталізація Tesla скоротилася на $153 млрд, до $1,07 трлн.

Статки Маска, за підрахунками Forbes, за ніч впали на $27 млрд, до $388 млрд.

У ніч із четверга на п'ятницю Маск опублікував серію повідомлень у соцмережі X. У своїх постах бізнесмен, зокрема, заявив, що Трамп не виграв би вибори без його підтримки. Маск також відповів "так" на повідомлення, автор якого закликав оголосити Трампу імпічмент.

Трамп, зі свого боку, допустив скасування державних субсидій і розірвання держконтрактів із компаніями Маска. Бізнесмен у відповідь оголосив, що його фірма SpaceX "негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon".

Також Маск звинуватив Трампа у зв'язках із Джеффрі Епштейном, якого підозрюють у злочинах сексуального характеру, зокрема за участю неповнолітніх. Епштейн наклав на себе руки у в'язниці 2019 року.

На додаткових торгах у четвер ціна паперів Tesla підвищилася на 0,8% на повідомленнях ЗМІ про те, що представники Білого дому намагаються пом'якшити конфлікт. Як написало видання Politico, у п'ятницю може відбутися телефонна розмова між Маском і Трампом.

Теги: #tesla #акції

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