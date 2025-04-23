Інтерфакс-Україна
Події
03:17 23.04.2025

Tesla повідомляє про падіння виручки від продажів автомобілів на 20%

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Компанія Tesla у вівторок повідомила про провал показників верхньої і нижньої меж у своєму звіті про прибутки за перший квартал, оскільки виручка від автомобільної промисловості впала на 20% порівняно з минулим роком, повідомляє CNBC.

"Загальний дохід впав на 9% з $21,3 млрд роком раніше. Дохід від автомобільної промисловості впав на 20% до $14 млрд з $17,4 млрд за той самий період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Компанія Tesla заявила, що однією з причин спаду стала необхідність оновлення ліній на чотирьох її заводах з виробництва автомобілів, щоб почати випуск оновленої версії популярного позашляховика Model Y.

Джерело: https://www.cnbc.com/2025/04/22/tesla-tsla-earnings-report-q1-2025.html

Теги: #автомобілі #tesla #сша

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