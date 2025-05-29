Ford відкликає близько 1,1 млн автомобілів через проблеми з ПЗ камери заднього огляду

Американська Ford Motor відкликає близько 1,1 млн автомобілів через проблеми з програмним забезпеченням (ПЗ) камери заднього огляду, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Національного управління з безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Дефект, виявлений інженерами Ford у деяких версіях ПЗ, призводить до того, що зображення з камери заднього огляду не передаються, передаються із затримкою або зависають під час передачі, що підвищує загрозу виникнення аварійних ситуацій.

Відкликання стосуватиметься широкого спектра автомобілів, випущених у період з 2021 до 2025 року, зокрема моделей Bronco, Edge, Escape, Corsair, Expedition, Transit, Mach-E, Lincoln Nautilus, Ranger, Mustang, Navigator і пікапів серій F-150-F-600.

Компанії відомо про один випадок, коли збій у роботі камери заднього виду призвів до аварії.

На початку року NHTSA повідомляла Ford про надходження понад 30 скарг на проблеми з роботою камер в автомобілях Ford F-150 випуску 2021-2023 років.

Виправити недоліки планується пізніше в поточному році шляхом оновлення програмного забезпечення.

Джерело: https://topgir.com.ua/ford-mozhe-vvodyty-v-omanu-ponad-miljon-vodiyiv-cherez-nespravni-kamery-zadnogo-vydu/